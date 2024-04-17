Zimmetine 5 milyon lira geçiren banka müdürüne 8 yıl 9 ay hapis

Kaynak: DHA
Zimmetine 5 milyon lira geçiren banka müdürüne 8 yıl 9 ay hapis
Eskişehir'de bir banka şubesinde şube müdürü olarak görev yapan Ayşe Pelin Üner, zimmetine yaklaşık 5 milyon lira geçirdiği suçlamasıyla yargılandı ve 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl ekim ayında bir müşterinin hesabından habersiz para transferi yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan incelemede, Üner'in 'uyuyan hesap' olarak adlandırılan yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan müşterileri belirleyip, paraları önce farklı kişilere daha sonra kendi hesabına aktardığı tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda Üner'in 5 milyon 331 bin 852 lirayı zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Tutuklanan Üner, mahkemece tahliye edilmişti.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Üner'e etkin pişmanlık yasasından faydalanarak 'zimmet' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

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