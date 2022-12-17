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Zimmetine para geçiren mal müdürü görevden alındı

Karabük’ün Ovacık ilçesinde Mal Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten şahıs, zimmetine yaklaşık 3.5 milyon TL geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınarak görevden uzaklaştırıldı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 00:00
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Zimmetine para geçiren mal müdürü görevden alındı

Zimmetine para geçiren mal müdürü görevden alındı
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İHA - Karabük Defterdarlığından Ovacık Mal Müdürü vekili olarak atanan İsmail A., hakkında zimmetine para geçirdiği iddiasıyla işlem başlatıldı.

Yaklaşık 3.5 milyon TL kamu kaynağını farklı tarihlerde ve miktarlarda başka bir hesaba ve sevgilisine aktardığı, aynı zamanda bu paralarla şans oyunları oynadığı tespit edilen İsmail A., Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan incelemeler sonucu ilk belirlemelere göre zimmetine ve sevgilisine toplamda 3.5 milyon TL civarında para aktardığı belirlenen İsmail A. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adli merciler tarafından Adli kontrol şartında denetimli serbest bırakıldı.

Görevinden el çektirilen ve açığa alınan Mal Müdürü İsmail A.’nın zimmete geçirdiği rakamın ilk belirlemelere göre 3.5 milyon TL civarında olduğu ve incelemenin ise devam ettiği öğrenildi.

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