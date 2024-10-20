Zincir markette mide bulandıran görüntü! Kedi fıstık kasasına tuvaletini yaptı

İstanbul'da bir kedi, bir zincir marketin şubesinde fıstık kasasına tuvaletini yaptı.

Esenyurt Barbaros hayrettin paşa mahallesinde bulunan bir markette çekilen ve paylaşılan görüntü mide bulandırdı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video görenleri şok etti. İstanbul’da çekildiği öğrenilen görüntüde market içinde olan bir kedinin marketteki ürünlerin arasına girip tuvaletini yaptığı görülüyor.

Zincir marketlerden birinde çekildiği görülen videoda market içerisinde raflarda rahatlıkla dolaşan kedinin fıstık kasına girip tuvaletini yaptığı açık bir şekilde görüldü.

Videoyu paylaşan kişinin videosu sosyal medyada hızla yayılırken görenlerin midesi ağzına geldi. Açık şekilde satılan ürünleri alırken birkaç kez düşünmek gerektiğini hatırlatan paylaşım çok sayıda da yorum aldı.

Yorumlarda fikir ayrılıkları görülürken bir yandan kullanıcılar marketlere hayvanların sokulmaması savundu, bir kesim ise hayvanlara doğal yaşam alanı bırakılmadığından şikayetçi oldu.

Sağlığı tehlikeye atan durum için ise uzmanlar kapalı ürünlerin tercih edilmesinin önemini vurguluyor. Zincir marketlerde çok sık rastlanan bir durum olan kedilerin marketlerde geziyor olması kimi zaman sempatik görülse de gıda ürünlerinin satıldığı yerlerde olmasının sağlık açısından uygun olmadığı da düşünülüyor.

İstanbul Esenyurt Barboros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde çekildiği öğrenilen videoda marketin ismi de paylaşılırken videoyu ekleyen kişi not olarak ‘markette gece unutulan kedi çalışanlar için küçük bir sürpriz yapmış’ diyerek bir mesaj da paylaştı.

Sosyal medyada hayvanlar ile ilgili paylaşımlar çok farklı yorumlara neden olsa da insan sağlığını tehlikeye atacak durumlarda, gıda ile ilgili temaslarda dikkat edilmesi önem arz ediyor.