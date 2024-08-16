Zincirliköprü köyü toz ve gürültüden bıkmış: Taş ocaklarına tepki

Köy sakinleri, tesislerin yıllardır çözülmeyen bir yara haline geldiğini belirterek yetkililerden yardım talep ediyor. Özellikle sıcak havalarda ağır tonajlı araçların geçişi sırasında oluşan toz nedeniyle cam bile açamayan halk, tesislerin başka bir yere taşınmasını istiyor. Bazı köylüler, evlerinin camlarının önüne branda çekerek tozdan korunmaya çalışırken, çocukların da bu araçların geçişi yüzünden sokağa çıkmaya korktuğunu belirtiyor. Köylüler, çevre kirliliğine karşı tesislerin önünde protesto eylemi gerçekleştirdi.

"Toz ve gürültü köyümüzü yaşanmaz hale getirdi"

Köy sakinlerinden Ali İhsan Karadavut, tesislerin köyü yaşanmaz hale getirdiğini vurgulayarak, "Bu dere vadisinde 10 yıl içerisinde kurulan tesisler yüzünden bölgemiz artık yaşanamaz bir hale geldi. Pencereyi açtığımızda hava yerine toz giriyor. Yaşam koşullarımız son derece zorlaştı. Yetkililere defalarca başvurduk ama bir sonuç alamadık. Bu tesisler giderek çoğalıyor ve şikayetlerimiz dikkate alınmıyor" dedi.

"Tesisler deniz üzerine taşınsın"

Şenol Artar ise tesislerin başka bir yere taşınması gerektiğini belirterek, "Türkiye’nin her noktasında tesisler için ayrı bölgeler var. Deniz üzerinde havaalanı, liman yapılıyor. Deniz üzerine de bunlar için yapılsın, orada çalışsınlar. Bizim çocuklarımız hastalanıyor, artık yeter" diye konuştu.

"Eski köyümüzü geri istiyoruz"

Havva Dingin, köyün eski halinden eser kalmadığını söyleyerek, "Gerçekten mağdur durumdayız. Eski köyümüzü geri istiyoruz. Bu bölge eskiden yeşillik alanlarla doluydu, dere kenarında piknik yapardık. Şimdi çocuklarımızı bakkala bile gönderemiyoruz. Sabahları çocuklarımız gürültüyle uyanıyor, tozdan bıktık. Sıcak havalarda camlarımızı açamıyoruz, sağlığımız bozuldu" dedi.

"Şehirden kaçan köye gelir, biz köyden bıktık"

Esra Yetim ise, "Millet güneşli havada çamaşır asar, ben yağmurun yağmasını bekliyorum ki toz kalkmasın. 2 yaşında oğlum var, onunla sokağa çıkamıyorum. İnsanlar şehirden kaçıp köye gelirken biz köyden bıktık. Sessizlik ve temiz hava istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Köy halkı, seslerini duyurmak ve yaşam kalitelerini artırmak için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini bekliyor.