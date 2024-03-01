"Zıpkın-2" operasyonu: 19 şahıs yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çorlu'da "Zıpkın-2" operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında icra edilen uygulamada 1885 şahıs ve 764 araç sorgulandı.

Sorgulamalarda yoklama kaçağı olarak aranan 7 şahıs yakalanarak tebliğ yapılmasının ardından serbest kaldı. Devam eden uygulamada; hakaret suçundan aranan 1 şahıs, yağma suçundan aranan 1 şahıs, trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan aranan 1 şahıs, kasten yaralama suçundan aranan 1 şahıs, genel güvenliği tehlikeye atan 1 şahıs olmak üzere toplamda 5 şüpheli yakalandı.

Ekipler tarafından Afganistan ve Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen de yakalanarak Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada 18 araca toplam 150 bin 216 TL trafik para cezası verildi, 8 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı 1 araca da işlem yapılarak yediemin otoparkına teslim edildi.