Ziraat Bankası Koç Holding'in fiyatını yükseltti

Ziraat Yatırım Menkul Değerler, web sitesinde Koç Holding için dikkat çeken bir değerlendirmeye imza attı. Ziraat, Koç Holding'in bilanço değerlemesi yayınlarken, hedef fiyatını da güncelledi.

Ziraat Yatırım'ın değerlendirmesinde, holdingin ana ortaklık net dönem kârının 72.2 milyar lira olduğu anımsatılırken, nakit pozisyonunun 23,4 milyar liraya çıktığı kaydedildi.

Ziraat Yatırım hisseye dair şu yorumda bulundu: "Koç Holding'in hedef hisse fiyatını, grup şirketlerinden Yapı Kredi, Tüpraş, Aygaz, Ford Otosan, Tofaş, Otokar ve Arçelik ile ilgili hedef değerlerimizdeki değişiklikler ve tahminlerimizdeki güncellememize bağlı olarak 221,00TL'den 254,70TL'ye yükseltiyor ve daha önceki 'AL' önerimizi ise koruyoruz."

Koç Holding dün günü 180 liradan kapattı. Hisse bir yılda ise yüzde 135 getiri sağladı.