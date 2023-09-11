Ziraat Bankası'nda kritik atama

Ziraat Bankası’nda Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı’na Yasin Öztürk atandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ziraat Bankası'nda kritik atama

Ziraat Bankası Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı’na, uzun bir süredir Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Grup Başkanı görevini yürüten Yasin Öztürk atandı.

Dünya'da yer alan habere göre, bankanın internet sitesinde yayımlanan değişikliklere göre daha önce İç Operasyonlar Grup Başkanı olarak görev yapan Ahmet Acar Kredi Risk Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanırken, Finansal Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığı’na Süleyman Yalçın getirildi.

YASİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Öztürk, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. 2005 yılında Bankamızda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı.

Müfettiş, Ankara 1. ve 2. Bölge Yöneticiliklerinde Bireysel Pazarlama Yöneticisi, Duatepe-Polatlı Girişimci Dinamik Şube Yöneticisi, Bireysel Satış Yönetimi Bölüm Başkanı, Bireysel Satış Yönetimi-1 Bölüm Başkanı ve Perakende Şube Bankacılığı-3 Bölüm Başkanı olarak görev yapan Öztürk, Nisan 2021-Temmuz 2022 tarihleri arasında İç Sistemler Grup Başkanı, Temmuz 2022-Eylül 2023 tarihleri arasında Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Grup Başkanı görevinde bulunmuştur ve Eylül 2023 tarihinden itibaren Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmekte.

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