Ziraat Bankası'nın eski müdürü ekonomi gizlenen durumu açıkladı. Bayramdan sonra binecek

Türkiye’de batık kredi sorunu hızla büyürken şirketleri de zor süreçler bekliyor. Artık yüksek faizle borçlanmak zorunda olan firmalar ve bireysel müşteriler çektikleri kredileri ödeyemez hale geldiler. Nisan 2024 sonu itibarıyla batık kredi miktarı 204 milyar TL’yi aştı. 2023’ün aynı dönemde bu miktar 170 milyar TL düzeyindeydi.

248 MİLYAR LİRALIK TASFİYE

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, yakın takipteki 800 milyar TL’lik krediler de dahil edildiğinde batık kredi miktarının 1 trilyon TL’yi aştığını söyledi.

İki yıldır yüzdürülen, yapılandırılan krediler olduğunu fakat ekonomide sorunlar arttığı için idare etme halinde ortadan kalktığını söyleyen Babuşcu, “Faizler çok yükseldi. Bundan sonra ödenmeyecek krediler artacak. Konkordatolar hızlanacak. Bundan sonraki süreç çok daha kötüye gidecek” dedi.

Babuşcu ayrıca, özellikle Aralık 2023 ile Mayıs 2024 arasında batık oranlarının dramatik biçimde arttığına vurgu yaparak “Bankacılardan aldığım bilgilere göre aralık ayında ticaride 100 kişi krediyi batırıyorsa mayısta 170 kişi kredisini batırıyor. Bireysel kredileri ise aralık ayında 100 kişi batırıyorsa mayısta bu sayı 200’e yükseldi.” Dedi.

Tasfiye olunacak krediler Nisan 2024 itibarıyla 248 milyar liraya dayandı. Bu miktar Nisan 2023’te 200 milyar lira düzeyindeydi. Türkiye Bankalar Birliği’nin verileri kapsamında tasfiye olunacak kredilerin 66 milyar lirası bireysel kredilerden oluşuyor.

Bu 2023’te 37 milyar liraydı. Tasfiye olunacak kredilerin 45 milyar lirası inşaat sektörü, 33 milyar lirası elektrik gaz sektörü, 16 milyar lirası emlak komisyonculuğu ve yaklaşık 9 milyar lirası tekstil sektörü kredilerinden oluşuyor. Nisan 2024 itibarıyla tasfiye olunacak kredi oranı en yüksek olan sektör yüzde 26.7 ile bireysel krediler, yüzde 18 ile inşaat ve yüzde 10 ile perakende ticaret olarak sıralandı.

KREDİLER BETONA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) göre Nisan 2024 itibarıyla bankaların kullandırdığı toplam nakdi krediler 13.3 trilyon TL’nin üzerine çıktı. Bu Nisan 2023’te 9 trilyon TL’ydi. Bu çerçevede bankalarda kullandığı krediyi en fazla batıran sektörler arasında inşaat, imalat sanayi ve enerji zirvede yer alıyor.

BDDK’ye göre Nisan 2024 itibarıyla son bir yılda inşaat sektöründe takipteki kredi miktarı 24 milyar TL’den 35 milyar TL’ye çıktı. Bu sektörün kullandığı kredi ise 627 milyar TL’den 861 milyar TL’ye kadar yükseldi. İnşaat sektörüne emlak komisyonculuğunu da eklersek toplam batık 48 milyar TL’ye dayanıyor.

Takipteki krediler imalat sanayisinde 22.9 milyar TL’den 23 milyar TL’nin üzerine yükseldi. Kullanılan toplam kredi ise 2 trilyon TL’den 3 trilyon TL’ye yükseldi. Ayrıca takipteki krediler, enerji sektöründe 20.8 milyar lira, perakende sektöründe 18 milyar lira oldu.