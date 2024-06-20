Kredi kartı limitlerinde yeni karar. Düğmeye basıldı

Türkiye’de kredi kartı kul­lanımı son yıllarda artış gösterdi. Ban­kalararası Kart Merkezi (BKM) verileri kapsamında kartlı öde­meler son bir yılda iki kattan faz­la artış gösterirken toplam kart adedi de 410 milyonu gördü.

Vatandaş­ların alışverişlerde kredi kartları­na yüklendiği görülürken ekono­mi yönetiminin kredi kartlarından yapılan harcamaları kısıtlayıcı ba­zı kararların verilmesi öngörülüyor.

Uz­manlar öncelikli olarak kredi kart limitlerinin sınırlandırılması ve taksit sayılarının azaltılmasına yönelik adımları atılmasını bekliyor.

Kredi kartında yaşanan artışı yorumlayan uzmanlar, mayısta yüzde 75’i aşan enflasyo­nun kredi kartı harcamalarında­ki artışın temel faktörü olduğunu kartı faizlerine kıyasla hala çok yukarda olması sebebiyle kredi kartı kullanımının arttığını belirtiyor.

KART ADEDİ 410 MİLYONA ULAŞTI

Mayıstan bu yana Türkiye’de kredi kartı sayısı 123,1 milyon, banka kartı sayısı 191,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 94,8 mil­yon adet olarak gerçekleşti.

2023’ün ma­yıs ayı ile karşılaştırıldığında, kredi kartı sayısında yüzde 15’lik, ban­ka kartı adedinde yüzde 8’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 21’lik artış görüldü. Toplam kart sayısı ise 409,5 milyon adedi görerek 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 13 arttı.

KARTLI HARCAMALAR %103 ARTTI

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mayısta yapılan toplam ödeme tu­tarı bir önceki yılın aynı dönemi­ne göre yüzde 103 artışla 1 tril­yon 273 milyar TL olarak kaydedildi.

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 73 milyar TL’si kredi kartları ile yapılır­ken 176,7 milyar TL’sinde ban­ka kartları, 23,4 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıl­dı.

ÖN ÖDEMELİ KARTLARDA HIZLI YÜKSELİŞ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mayısta yapılan toplam ödeme ade­di 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artışla 1,58 milyar adet olarak gerçekleşti.

Kartlı ödemelerin 897,7 milyon adedi kredi kartları ile sağlanırken, 569,2 milyon adedinde banka kartları, 118,0 milyon ade­dinde ise ön ödemeli kartlardan sağlandı.

HER 5 HARCAMADAN 4’Ü TEMASSIZ GERÇEKLEŞTİ

İnternetten kartlı ödemeler, 2023’ün aynı dönemine oranla yüz­de 108 artışla 374,3 milyar liraya çıktı.

İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içinde­ki payı ise yüzde 29 olurken, inter­netten kartlı ödeme adedi, 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak 230 milyon adede çıktı.

KART LİMİTLERİNE SINIRLAMA

Gelecek günlerde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kredi kartı limitlerine yönelik bir düzenleme yapacağı gündemde konuşulan konular arasında yer alıyor. Bu çerçevede müşterilerin aylık gelirlerinin 4 ila 8 katı arasında limit belirlenmesi öngörülüyor.

Kredi kartını kısa süredir kullananlar için maksimum limit aylık gelirin 4 katı, uzun süredir kart sahibi olan ve düzenli ödeme yapan müşterilere ise maaşları ve yan gelirleri toplamının 8 katı oranında limit tahsis edilmesi tahmin ediliyor.

Ayrıca yüksek taksitli harcamaların azaltılmasına ilişkin taksit sayısını düşürüleceği de konuşulanlar arasında bulunuyor.