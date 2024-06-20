Kredi kartı limitlerinde yeni karar. Düğmeye basıldı

Türkiye’de kredi kartı kullanımı son yıllarda artış gösterdi. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri kapsamında kartlı ödemeler son bir yılda iki kattan fazla artış gösterirken toplam kart adedi de 410 milyonu gördü.
Vatandaşların alışverişlerde kredi kartlarına yüklendiği görülürken ekonomi yönetiminin kredi kartlarından yapılan harcamaları kısıtlayıcı bazı kararların verilmesi öngörülüyor.
Uzmanlar öncelikli olarak kredi kart limitlerinin sınırlandırılması ve taksit sayılarının azaltılmasına yönelik adımları atılmasını bekliyor.
Kredi kartında yaşanan artışı yorumlayan uzmanlar, mayısta yüzde 75’i aşan enflasyonun kredi kartı harcamalarındaki artışın temel faktörü olduğunu kartı faizlerine kıyasla hala çok yukarda olması sebebiyle kredi kartı kullanımının arttığını belirtiyor.
KART ADEDİ 410 MİLYONA ULAŞTI
Mayıstan bu yana Türkiye’de kredi kartı sayısı 123,1 milyon, banka kartı sayısı 191,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 94,8 milyon adet olarak gerçekleşti.
2023’ün mayıs ayı ile karşılaştırıldığında, kredi kartı sayısında yüzde 15’lik, banka kartı adedinde yüzde 8’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 21’lik artış görüldü. Toplam kart sayısı ise 409,5 milyon adedi görerek 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 13 arttı.
KARTLI HARCAMALAR %103 ARTTI
Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mayısta yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artışla 1 trilyon 273 milyar TL olarak kaydedildi.
Kartlı ödemelerin 1 trilyon 73 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 176,7 milyar TL’sinde banka kartları, 23,4 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.
ÖN ÖDEMELİ KARTLARDA HIZLI YÜKSELİŞ
Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mayısta yapılan toplam ödeme adedi 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artışla 1,58 milyar adet olarak gerçekleşti.
Kartlı ödemelerin 897,7 milyon adedi kredi kartları ile sağlanırken, 569,2 milyon adedinde banka kartları, 118,0 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlardan sağlandı.
HER 5 HARCAMADAN 4’Ü TEMASSIZ GERÇEKLEŞTİ
İnternetten kartlı ödemeler, 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 108 artışla 374,3 milyar liraya çıktı.
İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 olurken, internetten kartlı ödeme adedi, 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak 230 milyon adede çıktı.
KART LİMİTLERİNE SINIRLAMA
Gelecek günlerde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kredi kartı limitlerine yönelik bir düzenleme yapacağı gündemde konuşulan konular arasında yer alıyor. Bu çerçevede müşterilerin aylık gelirlerinin 4 ila 8 katı arasında limit belirlenmesi öngörülüyor.
Kredi kartını kısa süredir kullananlar için maksimum limit aylık gelirin 4 katı, uzun süredir kart sahibi olan ve düzenli ödeme yapan müşterilere ise maaşları ve yan gelirleri toplamının 8 katı oranında limit tahsis edilmesi tahmin ediliyor.
Ayrıca yüksek taksitli harcamaların azaltılmasına ilişkin taksit sayısını düşürüleceği de konuşulanlar arasında bulunuyor.