Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turunda eşleşmeler gerçekleşti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kuraları çekildi

Editör: Barış Atakan

İşte kupada 3. eleme turu eşleşmeleri;

MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor

Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor

Boluspor-Karaman FK

Adanaspor-Hacettepe 1945 SK

GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor

Gaziantep FK-Efeler 09 Spor

Ümraniyespor-Orduspor 1967

Isparta 32 Spor-Yeni Mersin İdmanyurdu

Kırşehir Futbol SK-23 Elazığ FK

Somaspor-Talasgücü Belediyespor

Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor

İstanbulspor-Kepezspor

Kasımpaşa-Motolux 68 Aksaray Belediyespor

Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor

Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Belediyespor

Menemen FK-Nevşehir Belediyespor

Etimesgut Belediyespor-Bigaspor

Tuzlaspor-Güneş Holding Çankaya SK

Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı

Hes İlaç Afyonspor-Muş 1984 Muşspor

Bitexen Antalyaspor-52 Orduspor FK

Manisa FK-Pazarspor

İnegölspor-Belediye Derincespor

EMS Yapı Sivasspor-Artvin Hopaspor

Karacabey Belediyespor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar

Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor

Atakaş Hatayspor-Sarıyer

Altay-Aliağa Futbol

Gençlerbirliği-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesispor

Erzurumspor FK-Diyarbekirspor

Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor

Corendon Alanyaspor-Belediye Kütahyaspor

TÜMOSAN Konyaspor-Merkür Jet Erbaaspor

Mondihome Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK

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