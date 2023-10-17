Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kuraları çekildi

Editör: Barış Atakan
İşte kupada 3. eleme turu eşleşmeleri;
MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor
Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor
Boluspor-Karaman FK
Adanaspor-Hacettepe 1945 SK
GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor
Gaziantep FK-Efeler 09 Spor
Ümraniyespor-Orduspor 1967
Isparta 32 Spor-Yeni Mersin İdmanyurdu
Kırşehir Futbol SK-23 Elazığ FK
Somaspor-Talasgücü Belediyespor
Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor
İstanbulspor-Kepezspor
Kasımpaşa-Motolux 68 Aksaray Belediyespor
Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor
Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Belediyespor
Menemen FK-Nevşehir Belediyespor
Etimesgut Belediyespor-Bigaspor
Tuzlaspor-Güneş Holding Çankaya SK
Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı
Hes İlaç Afyonspor-Muş 1984 Muşspor
Bitexen Antalyaspor-52 Orduspor FK
Manisa FK-Pazarspor
İnegölspor-Belediye Derincespor
EMS Yapı Sivasspor-Artvin Hopaspor
Karacabey Belediyespor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar
Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor
Atakaş Hatayspor-Sarıyer
Altay-Aliağa Futbol
Gençlerbirliği-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesispor
Erzurumspor FK-Diyarbekirspor
Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor
Corendon Alanyaspor-Belediye Kütahyaspor
TÜMOSAN Konyaspor-Merkür Jet Erbaaspor
Mondihome Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK