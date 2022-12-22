22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ziraat Türkiye Kupası’nda günün sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası’nda günün sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmaları sonunda 5 takım daha adını bir üst tura yazdırdı. Günün son maçında Beşiktaş, TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor’u eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 02:51
Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası’nda günün sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası’nda günün sonuçları
+
Aa
-

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Sahadan galibiyetle ayrılan takımlar adını bir üst tura yazdırdı.

Kupada 5. Tur yarın oynanacak 5 mücadele ile tamamlanacak.

Kupada bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Giresunspor: 0 - Karacabey Belediye Spor: 5

Fatih Karagümrük: 3 - Uşak Spor: 0

Alanyaspor: 3 - Eyüpspor: 2

Trabzonspor: 3 - Samsunspor: 0

Beşiktaş: 4 - Şanlıurfaspor: 2

(İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
1
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
2
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
3
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
4
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
5
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
6
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
7
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿Ziraat Türkiye Kupası’nda günün sonuçları
﻿Ziraat Türkiye Kupası’nda günün sonuçları
﻿Ziraat Türkiye Kupası’nda günün sonuçları
﻿Sigortaya tabi mevduat ve katılım tutarı 400 bin liraya yükseltildi
﻿Sigortaya tabi mevduat ve katılım tutarı 400 bin liraya yükseltildi
﻿Sigortaya tabi mevduat ve katılım tutarı 400 bin liraya yükseltildi
﻿MSB'den 'Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümüne özel video
﻿MSB'den 'Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümüne özel video
﻿MSB'den 'Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümüne özel video
﻿Grip salgınına ilaç yetişmiyor
﻿Grip salgınına ilaç yetişmiyor
﻿Grip salgınına ilaç yetişmiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.