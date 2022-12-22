﻿Ziraat Türkiye Kupası’nda günün sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Sahadan galibiyetle ayrılan takımlar adını bir üst tura yazdırdı.
Kupada 5. Tur yarın oynanacak 5 mücadele ile tamamlanacak.
Kupada bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Giresunspor: 0 - Karacabey Belediye Spor: 5
Fatih Karagümrük: 3 - Uşak Spor: 0
Alanyaspor: 3 - Eyüpspor: 2
Trabzonspor: 3 - Samsunspor: 0
Beşiktaş: 4 - Şanlıurfaspor: 2
(İHA)
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