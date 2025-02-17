Zirvedeki yerini koruyor! Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Kaynak: AA
Zirvedeki yerini koruyor! Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 3-9 Şubat tarihlerinde günlük ortalama 1336 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, 3-9 Şubat tarihlerinde günlük ortalama 1336 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 3-9 Şubat dönemine ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" verileri yayınladı.

Buna göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1336 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

istanbulll.jpgİstanbul Havalimanı'nı günlük 1276 uçuşla Londra Heathrow, 1234 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1143 uçuşla Paris-Charles De Gaulle ve 1107 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

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