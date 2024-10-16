Ziyech’in yeni adresi duyanları şaşırttı. Sürpriz hamle geldi

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Ziyech’in yeni adresi duyanları şaşırttı. Sürpriz hamle geldi

Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ziyech’in yeni adresi duyanları şaşırttı. Faslı oyuncudan sürpriz bir hamle geldiği öğrenildi.

Galatasaray’da beklenen verimi bir türlü veremeyen Hakim Ziyech takımda istenmeyen adama dönüştü. Teknik Direktör Okan Buruk Faslı oyuncuyu kadroda kesinlikle düşünmezken tecrübeli oyuncu da ayrılmak istiyor.

Sezon başında kendisine kulüp bulamayan Ziyech’in ara transferde sarı kırmızılılardan ayrılma ihtimali bulunuyor.

Sözleşmesinde belirli sayıda maç oynaması durumunda sözleşmesinin 1 seneliğine otomatik olarak uzayacağı yönünde madde bulunan Faslı oyuncunun bu durumdan kesinlikle yaralanamayacağı öğrenildi.

Adı daha önce Katar kulüpleri ile anılan 31 yaşındaki oyuncunun sürpriz bir yere gitmesi gündeme geldi. Ziyech’in adının ABD kulüpleri ile anıldığı öğrenildi. Faslı oyuncunun ABD’den gelen tekliflere sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray’a geldiğinden bu yana sadece 27 maça çıkabilen Ziyech 8 gol atıp 4 asist yaptı.

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