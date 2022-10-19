Kanser tedavisinde umut olacak gelişme

Kanser tedavisi için umut veren haberlere bir yenisi daha eklendiği bildirildi. Mısır ve Güney Koreli bilim insanları, ilk kez bir laboratuvarda kanser tedavisinde kullanabilecek mantar geliştirildiği ifade edildi.

Önceki araştırmalar, vücutlarındaki böcekleri ve filizleri öldüren ve zombi mantar olarak literatüre geçem cordyceps mantarının kanser hücrelerini öldürmeye yardımcı olabileceğini göstermişti. Ancak mantarın vahşi doğada nadir görülmesi ve laboratuvarda yetiştirilmesindeki zorluklar nedeniyle, hastalar üzerinde test edilmemişti.

DAHA ETKİLİ VE EKONOMİK

Araştırma ekibi, mantarları laboratuvarda vahşi doğada yetiştiği gibi yetiştirerek, kanser tedavisi için kullanılan kordisepin bileşiğini daha etkili ve ekonomik bir şekilde üretebileceklerini öngörmesi dikkat çekti. Şimdi, Kore ve Mısır’dan bilim insanları, kontrollü bir ortamda farklı böcek türlerini kullanarak zor mantarların nasıl yetiştirileceğinin bulunması dikkat çekti.

Cordyceps mantarı, böcekleri enfekte etme ve öldürme konusunda başarılı olmasıyla biliniyor. Böceğin vücuduna bulaşıp büyüyerek, kas hücrelerine nüfuz ederek ‘zombi’ karıncalar yaratmasıyla biliniyor.

BİRÇOK KANSER TÜRÜNDE ETKİLİ

Kordisepsin apoptozu veya yumurtalık kanseri, prostat kanseri, kolorektal kanser, lösemi ve mesane kanseri dahil olmak üzere kanser hücrelerinin ölümünü hızlandırdığı daha önce yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştı. Ayıca, kanser hücrelerinin üreme özelliklerini yavaşlattığı da biliniyor. Mantarlar, bazıları kanserle mücadele özelliklerine sahip 600 farklı tür içerdiği bildirildi.