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7 ay boyunca çektiği ağrı canından edecekti. Doktora gitmesiyle her şey ortaya çıktı

7 ay karın ağrısı çeken ve geçer diye doktora gitmeyen 3 çocuk annesinin “tuba kanser” olduğu ortaya çıktı. Ameliyatla tümör vücudundan alınan hasta 7 kür kemoterapi görecek.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 13:52
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7 ay boyunca çektiği ağrı canından edecekti. Doktora gitmesiyle her şey ortaya çıktı

7 ay boyunca çektiği ağrı canından edecekti. Doktora gitmesiyle her şey ortaya çıktı
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Uşak'ın Sivaslı ilçesinin Tatar beldesinde yaşayan ev kadını evli, 3 çocuk annesi Hanife Görgülü, 7 ay boyunca aralıklarla karın ağrısı yaşadı.

'Kendiliğinden geçer' umuduyla kontrole gitmeyen Görgülü, ağrılarının artması üzerine 13 Ağustos'ta Uşak Devlet Hastanesi'ne gitti. Görgülü, buradan ailesinin isteği üzerine İzmir'deki bir özel hastaneye sevk edildi.

Görgülü'ye yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından nadir görülen genital bir kanser türü olan 'tuba kanseri' teşhisi konuldu. Hastalığın 3'üncü evresinde olduğu ve 'ölüm' riski bulunduğu belirtilen Görgülü'nün vücudundaki kitle ameliyatla alındı.

"HERKES SAĞLIĞINA DİKKAT ETSİN"
Ameliyatın ardından 7 kür kemoterapi göreceği belirtilen Hanife Görgülü, "Rahatsızlığımı ihmal etmem beni kıyısına getirdi. 7 aydır bu ağrıları çekiyordum. 'Geçer' diye bekledim ama bir türlü geçmedi. Son olarak dayanamaz hale geldim. Hastaneye gelir gelmez ameliyata alındım.

“ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR”
2 gün yoğun bakımda, 12 gün de hastanede kaldım şimdi sağlığıma kavuştum. Tümörler temizlendi. Şu an kemoterapi görüyorum. Her şeyin başı sağlık. Az kalsın canımdan olacaktım. Vücudum zehirlenmeye başlamış. Tedavi için çok geç kalmıştım. Herkes sağlığına dikkat etsin" dedi. Marangoz Hasan Görgülü (51) de eşini hastalığı boyunca hiç yalnız bırakmadığını belirtip, "Erken teşhisini hayat kurtarır. Lütfen bir rahatsızlığınız varsa, doktor kontrollerinizi olun" dedi.

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