Zombi virüsü nedir? Zombi virüsü belirtileri neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Zombi virüsü nedir? Zombi virüsü belirtileri neler?
Uzmanlar antik mikrop ve virüslerin neden olacağı söylenen zombi virüsünün iklim değişikliğiyle ortaya çıkabileceği söyleniyor. Peki, zombi virüsü nedir? Zombi virüsü belirtileri neler?

Bilim dünyasından gelen bir uyarıya göre, donmuş topraklarda binlerce yıl boyunca muhafaza edilen ve "Methuselah mikropları" olarak adlandırılan virüsler, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte ortaya çıkabilir. Peki, zombi virüsü nedir? Zombi virüsü belirtileri neler?

ZOMBİ VİRÜSÜ NEDİR?

Bilim insanları, antik mikropların ve virüslerin yol açtığı bir enfeksiyon türü olarak bilinen "zombi virüsü" konusunda uyarıda bulunuyor. Özellikle donmuş topraklarda binlerce yıl boyunca muhafaza edilen ve "Methuselah mikropları" olarak adlandırılan bu virüsler, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte ortaya çıkabilir.

Sibirya'daki buzulların içinde binlerce yıl boyunca muhafaza edilen antik mikroplar, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle birlikte ortaya çıkarak potansiyel bir salgın tehdidi oluşturabilir. Aix-Marseille Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, bu "zombi virüs" olarak adlandırdıkları Methuselah mikroplarının, bilim dünyasında pek bilinmeyen ancak büyük bir risk içeren bir potansiyele sahip olduğunu belirtiyor.

Bilim insanları, donmuş topraklarda uzun yıllar boyunca varlıklarını sürdürebilen bu mikropların iklim değişikliğinin etkisiyle serbest kalabileceği ve çeşitli canlı organizmalara zarar verebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Şu anda sadece tek hücreli organizmaları enfekte eden Methuselah mikropları, iklim değişikliği ile birlikte ortaya çıkarak insanlara karşı da potansiyel bir tehdit oluşturabilir.

Aix-Marseille Üniversitesi'nde çalışan bilim insanları, bu antik mikropların potansiyel tehlikesi konusunda farkındalık yaratmak ve bu konuda daha fazla araştırma yapılmasını teşvik etmek amacıyla uyarılarda bulunuyor. Küresel ısınmanın devam etmesi durumunda, bu tür antik mikropların serbest kalma riski artabilir, bu da önlemlerin alınması ve araştırmaların derinleştirilmesi gerektiği anlamına gelebilir.

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