Şimdiye kadarki virüsleri unutun! Ya öldürüyor ya da kişiliği değiştiriyor

Kovid- 19’un ardından birçok virü ortaya çıktı. Ancak bu virüs hepsinden de beter.

İddiaya göre, Bangladeş’te bir adam Nipap virüsüne yakalandı. Çiğ meyve suyu içen adam yaşamını yitirdi.

Sağlık yetkilileri, Bangladeşli adı açıklanmayan adamın, enfekte meyve yarasalarının idrarı veya tükürüğüyle kirlenmiş çiğ hurma suyu içtiğini açıkladı.

Açıklanan bilgilere göre, bulaştığı kişilerin yüzde 75’ini öldürüyor. Yetkililer "Örnek laboratuvar testine gönderildi ve sonuç pozitif çıktı" dedi.

Bölgede en az 139 kişinin bu virüse yakalandığı duyuruldu.

Nipah’ın meyve yarasaları ve domuzlar gibi hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik bir virüs olduğu belirtildi.

HAYATTA KALANLARDA KİŞİLİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Hayatta kalanların yaklaşık yüzde 20'si, kişilik değişiklikleri veya nöbet bozuklukları da dahil olmak üzere uzun vadeli nörolojik sorunlarla baş başa kalmaktadır.

"BİR SONRAKİ PANDEMİ TEHDİDİ" UYARISI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi potansiyeline sahip "öncelikli patojen" olarak listelenen bu virüs, solunum ve merkezi sinir sistemlerine hızla saldırabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Johns Hopkins Üniversitesi gösterge tablosuna dayanan tahminler, Covid'in ölüm oranının yüzde birin biraz üzerinde olduğunu göstermektedir.

Nipah'ı tedavi edecek herhangi bir ilaç ya da aşı bulunmamakla birlikte, en az sekiz uzman grubu virüsü hafifletecek aşılar geliştirmek için çalışmaktadır.

Bilim insanları daha önce The Sun'a Nipah'ın "kesinlikle yeni bir pandemiye neden olabileceğini" söylemişti.

Amerika Birleşik Devletleri virüsü "gelecekte kitlesel yayılma için tasarlanabileceği" için Kategori C biyoterörizm tehdidi olarak kabul ediyor.