Altı aydan büyük çocuklar için aşı uyarıları. Uzmanı açıkladı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Salih Aydın, 6 aydan büyük her çocuğun influenza virüsüne karşı her yıl aşı olması gerektiğini belirtti.

Aydın, “Aşının her yıl yapılmasının sebebi, bağışıklık etkisinin bir sonraki yıl azalması ve virüs tiplerinin değişmesidir. İnfluenza aşıları, gelecek influenza sezonunda yaygın olacağı tahmin edilen üç virüs tipini içerecek şekilde yeniden üretilmektedir” dedi.

Sonbahar ve kış aylarında domuz gribi olarak da bilinen mevsimsel influenza enfeksiyonlarının çocuklarda sıkça rastlandığını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Aydın, “Influenza virüsünün A, B ve C olmak üzere üç tipi vardır. A ve B tipleri daha çok salgınlara neden olmaktadır. Okulların tatil olmasıyla birlikte çocukların kapalı mekanlarda daha çok zaman geçirmesi influenza vakalarını arttırmaktadır” diye konuştu.

“SOLUNUM YOLU ENFEKSIYONLARI DA ORTAYA ÇIKABİLİR”

Dr. Öğr. Üyesi Aydın, şöyle devam etti:

“Bu hastalıkta ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma gibi belirtiler görülmektedir. Bu belirtilere ek olarak solunum yollarında iltihaplanmaya bağlı olarak bronşit, zatürre gibi komplikasyonlar da oluşabilmektedir. Özellikle küçük bebeklerde ve kronik hastalığı olan çocuklarda hastaneye yatmayı ve hayati tehlikeyi gerektiren ciddi durumlar meydana gelebilmektedir.”

“HASTA KİŞİLER ÇOCUKLARA YAKLAŞMAMALIDIR”

Çocukların influenza enfeksiyonundan korunması için grip sezonunda kalabalık yerlerden uzak durmalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Aydın, “Hasta olan kişilerin çocukları öpmesi, sarılması, sevmesi önlenmelidir. Çocuklar el yıkamayı öğrenebilecek yaştaysa, doğru bir el yıkama tekniği öğretilmeli ve uygulanmalıdır. Küçük bebeklerin bakımını yapanların da ellerini sık sık yıkamaları çok önemlidir. İnfluenza havadan bulaşan bir enfeksiyon olduğu için kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır. Bağışıklık sisteminin güçlü olması için uyku, beslenme, sıvı tüketimi gibi faktörlere de dikkat edilmelidir” ifadelerini kullandı.