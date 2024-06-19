Zonguldak Ereğli'de trafik kazası: araç direğe çarpıp su kanalına düştü, 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zonguldak Ereğli'de trafik kazası: araç direğe çarpıp su kanalına düştü, 4 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, D010 karayolunda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç, direğe çarptıktan sonra su kanalına düştü. Kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mustafa B. yönetimindeki 16 JPU 35 plakalı Opel marka otomobil, Zonguldak’tan Alaplı istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç, önce refüjdeki direğe çarptı, ardından su kanalına devrildi. Kazada araçta büyük maddi hasar oluşurken, sürücü Mustafa B. ile araçtaki 3 yolcu yaralandı.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk etti.

Kaza sonrası otomobil, çekici yardımıyla su kanalından çıkarıldı ve karayolları ekipleri tarafından yolda temizlik çalışması yapıldı.

Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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