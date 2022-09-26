Zonguldak’ta AKP’li Belediye mahkeme kararı olmadan balıkçı barınaklarını yerle bir etti. Tam av mevsiminde balıkçılar ortada kaldı

Yeniçağ – Zonguldak

Zonguldak Kilimli limanına dün sabah erken saatlerde polis, çevik kuvvet ve iş makineleri gelen balıkçı barakalarını yıkmak için harekete geçti.

MAHKEME KARARI OLMADAN YIKIM

Dava devam etmesine ve mahkeme kararı olmamasına rağmen yıkım yaptıklarını söyleyen baraka sahibi balıkçılar kepçenin önüne geçerek direndi.

Polisin müdahalesiyle karşılaşan balıkçılar, "burası bizim ekmek teknemiz" diyerek AKP’li Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun'a tepki gösterdiler.

CHP’DEN SERT TEPKİ: YIKIM YASADIŞIDIR. RANT İÇİN YIKIYORLAR!

Yıkıma sert tepki gösteren ve olay yerine gelen CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal; “Bu yıkım yasadışıdır. Bu barakalar kaçak değildir. AKP Yöneticileri yandaşlarına devretmek İçin gariban balıkçıların barakalarına el koyuyor..” dedi.

TAM BALIK MEVSİMİ YAPILAN EMEK DÜŞMANLIĞIDIR

Balık mevsiminde, bütün hayvansal ürünlerin en pahalı olduğu bir dönemde.. Bir yıl bu mevsimi bekleyen balıkçıların av umudunu söndürdünüz.. Yazıklar olsun size..



KAÇAK YAPI DEĞİLDİR

Kamuoyu bilmeli ki; Kilimli balıkçı barakaları ruhsatsız, kaçak yapılmamıştır. Bu alan 1980’li yıllarda Kilimli Belediye Başkanlığı, Zonguldak Valiliği, Mal Müdürlüğünün iş birliği ve dernekleşen balıkçılara tahsis edilmiş, 1990’lı yıllarda ise yine kamu eliyle ihale edilerek yapılmıştır. Bütün balıkçı barakaları gibi kıyı kenar çizgisi içinde kalmaktadır. Kilimli balıkçı barakaları Gerze, Cide, Kozlu, Karasu nasıl yapıldıysa aynı ilkelere ve imara uygun yapılmıştır. Tüm il ve ilçelerde yapılan her barınakta olduğu gibi Kilimli’de de çoğunlukla amatör balıkçıların faaliyet göstermektedir.



Kilimli Balıkçı barakalarında gayri meşru veya uygunsuz işler yapıldığı doğru değildir. Bu balıkçılara atılmış büyük bir iftiradır. Birçok balıkçı her mevsim ailesi ve çocuklarıyla barakalarında barınmakta, ikamet etmektedir. Baraka sahibi 7-8 balıkçının olduğu, diğerlerinin eşraf olduğu doğru değildir. Barakalarda 90’ın üzerinde balıkçı barınmakta, doğrudan deniz avcılığı ile meşgul olmaktadırlar.



YIKIM YASADIŞIDIR

Bu gün balıkçıların yakarışları, eşyaların boşaltılması için zaman tanınması istekleri göz ardı edilerek balıkçı barakalarının yıkımına başlanmıştır.

Yıkım için bir yargı kararı yoktur. Yalnızca imzalanmış bir talimat vardır. Balıkçıların yıkıma karşı açtıkları yürütmeyi durdurma kararının yargıca ele alınacağı 15 günlük süre dahi beklenmemiştir. Yıkım yasa dışıdır. Hesabını AKP’den soracağız. CHP, tüm ülkede olduğu gibi Kilimli’de de ekmeğini denizden çıkaran balıkçıların hakkını arayacak, bu gün yapılanların hesabını soracaktır.” İfadelerini kullandı.