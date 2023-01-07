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İşte AKP'li belediyelerin rant dosyaları. Murat Ongun tweet serisiyle tek tek anlattı

İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından bir dizi tweet paylaştı. Ongun paylaştığı çok sayıda tweet üzerinden AKP'li belediyelerin rant dosyalarına dair yapılmış haberlerini sıraladı.

Galeri Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 20:15
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İşte AKP'li belediyelerin rant dosyaları. Murat Ongun tweet serisiyle tek tek anlattı

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İşte AKP'li belediyelerin rant dosyaları. Murat Ongun tweet serisiyle tek tek anlattı

İBB'nin yaklaşık 300 bin metrekarelik arsasını, Meclis çoğunluğunu kullanarak yeşil alana aldırtan AKP'li Esenler Belediye Başkanı TevfikGöksu, Esenler Belediyesi'nin son derece değerli arazisini 41 milyon TL'ye satışa çıkardı.

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İşte AKP'li belediyelerin rant dosyaları. Murat Ongun tweet serisiyle tek tek anlattı

AKP'li Başakşehir Belediyesi, cami yapımı için ayrılan arazinin imar planlarını değiştirdi. Cami için bir başka yeri planlayan Belediye, caminin yerini ise ticaret alanına alındı.

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İşte AKP'li belediyelerin rant dosyaları. Murat Ongun tweet serisiyle tek tek anlattı

AKP'li Bağcılar Belediyesi, imar planı "Prestij Hizmet Alanı" olan ve üzerine AVM yapılma olanağı olan son derece değerli arazisini satışa çıkardı. Belediye arsa için 116 milyon 794 bin TL muhammen bedel belirledi.

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İşte AKP'li belediyelerin rant dosyaları. Murat Ongun tweet serisiyle tek tek anlattı

Tuzla Belediyesi, protokolle devraldığı askeri araziyi parça parça satıyor. Yaklaşık 137 bin metrekare arazinin önce 27 bin metrekaresini 123 milyon TL'ye satışa çıkaran Tuzla Belediyesi, arazinin 2 bin 518 metrekarelik kısmını daha satışa çıkardı.

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İşte AKP'li belediyelerin rant dosyaları. Murat Ongun tweet serisiyle tek tek anlattı

AKP'li Sultangazi Belediyesi, 5 yıl önce "Yaşlı Bakım Merkezi" olarak yapımına başladığı ve 5 katlı kaba inşaatını bitirdiği binayı, arsasıyla birlikte satışa çıkardı.

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İşte AKP'li belediyelerin rant dosyaları. Murat Ongun tweet serisiyle tek tek anlattı

AKP, İBB'nin kaynak yaratmak için satmak istediği arsaları, İBB Meclisi'ndeki çoğunluğunu kullanarak engellerken, AKP'li Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz'daki 78 bin 563 metrekarelik iki ayrı parseli 756 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

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İşte AKP'li belediyelerin rant dosyaları. Murat Ongun tweet serisiyle tek tek anlattı

AKP'li Üsküdar Belediyesi. haczedilmemesi için mülkiyetindeki 97 parselin kamu hizmetinde kullanıldığına ilişkin meclisten karar çıkarttı. Ancak, 97 parselden biri olan, Silahtarbahçe'deki tarihi çeşmenin yerinde 5 katlı apartman dikildiği ortaya çıktı.

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İşte AKP'li belediyelerin rant dosyaları. Murat Ongun tweet serisiyle tek tek anlattı

AKP'li Esenler Belediyesi, 2023'te yapacağı 'halkla ilişkiler' için yaklaşık 80 milyon lira harcadı. Belediye'nin bu kapsamda dağıtacağı ürünler arasında 600 kol saati, 20 bin lolipop şeker, 80 bin gül ve karanfil, 7 bin kutu çikolata da bulunuyor.

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İşte AKP'li belediyelerin rant dosyaları. Murat Ongun tweet serisiyle tek tek anlattı

Boğaziçi silüeti özel kanunla korunmasına karşın, Üsküdar Belediyesi'nin yanlış imar uygulaması nedeniyle bozuluyor. Üsküdar Belediyesi'nin imara açarak sattığı park alanına yapılan inşaat, görenleri hayrete düşürüyor.

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İşte AKP'li belediyelerin rant dosyaları. Murat Ongun tweet serisiyle tek tek anlattı

Üsküdar Kandilli'deki park alanını konut alanıyla takas ederek imara açan AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin yaptığı plan değişikliği, İBB Meclisi'nde AKP'li vekillerin oylarıyla kabul edildi.

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