İşte AKP'li belediyelerin rant dosyaları. Murat Ongun tweet serisiyle tek tek anlattı

AKP'li Esenler Belediyesi, 2023'te yapacağı 'halkla ilişkiler' için yaklaşık 80 milyon lira harcadı. Belediye'nin bu kapsamda dağıtacağı ürünler arasında 600 kol saati, 20 bin lolipop şeker, 80 bin gül ve karanfil, 7 bin kutu çikolata da bulunuyor.