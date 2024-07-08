Zonguldak’ta 2 metrelik yılan paniğe neden oldu

Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kozlu ilçesinde meydana geldi. Bir apartmanın otoparkına giren 2 metre uzunluğundaki yılanı gören vatandaşlar büyük bir korku yaşadı.

Panik içinde itfaiyeyi arayan apartman sakinleri, ekiplerin kısa sürede olay yerine gelmesiyle rahatladı.

İtfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak güvenli bir şekilde dışarı çıkardı. Yapılan incelemede yılanın zehirsiz olduğu belirlendi ve doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Bu olay, apartman sakinlerinin derin bir nefes almasını sağladı.