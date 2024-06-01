Zonguldak’ta aynı aileden 4 kişinin olduğu otomobil takla attı babaanne öldü

Ereğli-Zonguldak yolu, Ören mevkisinde meydana gelen olayda, Musa Altay’ın kontrolünü kaybettiği 67 UB 956 plakalı otomobil takla atarak kanala düştü Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin içerisinde sıkışan Musa Altay ağır yaralandı, eşi Nurcan (42), oğlu Batın Çağrı (17) ve annesi Emine Altay ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Musa Altay sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam ederken Emine Altay, bu sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti.. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.