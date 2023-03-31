‘Kesik baş’ cinayetinde istenen ceza belli oldu

Çaycuma ilçesi Dursunlar köyünde, 21 Kasım 2021’de emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in ormanda başsız cesedi bulundu. Keleş'in baltayla kesilen başı ise 1 gün sonra ormandaki çukurun içinde gömülü bulundu. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüpheliler ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alıp, Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Derinleştirilen soruşturmada, mayıs ayında adliyeye sevk edilen Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim Keleş ile 11 kişi serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri, ormanda ve İbrahim Keleş’in evinin foseptiğinde cinayette kullanılan baltayı yer altı termal ve manyetik görüntüleme cihazıyla aradı, ancak sonuç alamadı. Dosyaya eklenen yeni delillerle İbrahim Keleş, tutuklandı.

HUSUMETLİLERİNİN AĞAÇLARINI KESİYORLARMIŞ

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, tutuklu İbrahim Keleş, adli kontrolle serbest olan F.K., Cihan T., Ender T., İlyas A., Mevlüt T., Sedat A., Serkan T., Soner T,.’nin ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istendi. İddianame Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, şüphelilerin eylem ve fikir birliği içinde hareket ettiğine yer verildi. Bu arada, köydeki husumetlilerin arasında da ağaç kesmenin yaygın olduğu ifade edildi. İbrahim Keleş’in eşi F.K. tarafından yönlendirmeye açık olduğunun vurgulandığı iddianamede, öldürülen Mustafa Keleş ile aralarında 30 yıllık mal paylaşımına dayanan husumet olduğu, olaydan 1 ay önce arazi kavgasından dolayı küfürleştikleri, 15 gün önce de Mustafa Keleş’in 25 kadar ağacının kesildiği belirtildi.

CİNAYETİ İTİRAF EDEN NOTLAR BULUNDU

Keleş’in kriminal incelemede DNA’sı ve el yazısı olduğu tespit edilen farklı zamanlarda jandarma karakoluna ve öldürülenin oğluna ait tarlaya notlar bırakıldığı belirlendi. Cinayetin adeta itirafı olarak değerlendirilen şüpheli olarak ismi geçmeyen kişilerin de hedef şaşırtmak amacıyla yazıldığı Sedat A. imzasını taşıyan ancak Keleş tarafından yazıldığı tespit edilen notlarda, “Vahşice baltayla kestiğim Mustafa Keleş’i öldürdük. Su kuyusunun yanına gömdük. Bize kimse bir şey diyemiyor. 4’üncü adamı öldürdük. Bizim öldürdüğümüz kalıyor. Ağaçları da biz kestik. Bize kimse bir şey diyemez” gibi ifadeler yer aldığı iddianamede yer aldı.

‘ANLATIRSAM BENİ DE ÖLDÜRÜRLER’

Köylülerin suç işlemeye yatkın olduğu ve köylüler tarafından kolluk güçlerine yardım edilmemesinin uzun yıllardır süren bir kültür olduğuna ve köyde cinayetin ardından ‘Ölenin başı 24 saat içinde bulunursa katilini söyleyeceği’ düşüncesine inanıldığı da iddianamede yer aldı. F.K.’nin Cihan T.’ye ‘Mustafa Keleş’i öldür, başını kes. Ne istersen veririm’ diyerek teklifte bulunduğuna da iddianamede yer verildi. Mustafa Keleş’in cesedini bulan çoban İlyas A.’nın kız kardeşine ‘Anlatırsam beni de öldürürler’ dediği, jandarmaya olaya dair bilgisi olduğu halde bilmediğini söylediği; cinayet saatinde olay yerinde olduğunun HTS kayıtlarıyla tespit edildiği, şarjının bittiğini söylemesine rağmen bitmediğinin anlaşıldığı belirtildi. Serkan T.’nin ise öldürülen adama ait fotoğrafı ‘Hayırlı olsun’ yorumuyla birlikte şüpheliler F.K., Cihan, Mevlüt ve Soner T.’ye gönderdiği yapılan incelemede tespit edildi. Tüm şüpheliler ise suçlamaları reddetti.

TÜRKİYE’DE İKİNCİ KEZ KULLANILDI

Daha önce ilk kez 2018 yılında Konya’da Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde kullanılan, mahkemelerin olayla ilgisi olmayan kişilerin de bilgilerine erişildiği gerekçesiyle Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında genellikle reddettiği ‘tüm baz analizi’ yöntemi, ‘kesik baş’ cinayetinin aydınlatılması için de uygulandı. Jandarma ekipleri olay yerinde referans araması yaparak olay tarihinde bölgede bulunan herkesi tespit etti. İnceleme sonucunda ise olay yerinde bulunmadığını öne süren bazı şüphelilerin yalan söylediği ortaya çıktı.

Otopsi raporunda Mustafa Keleş’i başının daha canlıyken kesildiği belirlendi. Şüpheliler hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen dava önümüzdeki günlerde başlayacak.

(Kaynak: DHA)