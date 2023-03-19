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Zonguldak'ta bir kişi evinde ölü bulundu   

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.    

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 22:08
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Zonguldak'ta bir kişi evinde ölü bulundu   

Zonguldak'ta bir kişi evinde ölü bulundu   
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Edinilen bilgiye göre, ilçenin İstasyon Mahallesi Göçmenler Caddesi'nde yaşlı annesiyle yaşayan 55 yaşındaki Orhan Çırak, akşam saatlerinde evinde ailesi tarafından ölü bulundu.

Aile durumu 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri evde hareketsiz yatar şekilde bulunan Orhan Çırak’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çırak’ın cansız bedeni ölüm nedeninin araştırılması için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)                                 

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