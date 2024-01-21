Zonguldak'ta dev kaya parçaları yola düştü. Bir otomobil kaya parçalarının altında kaldı

Zonguldak- Ankara yolunun 10’uncu kilometresinde heyelan meydana gelen olayda, yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve toprak yığınları caddeye düştü. Caddenin bir bölümü kaya parçaları ve çamurla kaplandı.

Yaşanan olay sırasında karayolunda seyir halinde bir otomobil sürücüsü heyelanı fark etmeyince çamur yığınıyla birlikte kaya parçalarına çarptı. Yaşanan olay sonrası otomobilde maddi hasar meydana gelirken, şans eseri kazada yaralanan olmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.



OTOMOBİLLERİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTILAR



Otomobilin sahibi ise çamur ve kaya parçaları arasında otomobili saplandığı yerden kurtarmak için yoğun uğraş verdi. Ön tamponu kopan araç saplandığı yerden çıkarıldı.