Zonguldak'ta firari şahıs, iki kişiyi yaralayarak ruhsatsız tabancayla yakalandı

Çınartepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, T.Ü. (44) ve O.Ö. (47) isimli iki kişiyi silahla yaralayarak kaçan firari O.V. (45), KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 Temmuz 2023 Perşembe günü yakalandı.

KAYNAK: İHA
Zonguldak'ta firari şahıs, iki kişiyi yaralayarak ruhsatsız tabancayla yakalandı

3 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 01.00 sıralarında gerçekleşen olayın ardından polis ekipleri, firari O.V.'yi bulmak için yoğun bir çalışma yürüttü. Şüpheli şahıs, ruhsatsız tabancasıyla birlikte yakalandı.

Ruhsatsız Tabanca ve Mermilere El Konuldu

Olayın meydana geldiği yerde yapılan incelemede, kullanıldığı değerlendirilen bir adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeğine el konuldu.

Arandığı Suçlar Ortaya Çıktı

Yakalanan O.V.'nin, sadece bu olayla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. İnceleme sonucunda, O.V.'nin ayrıca "Kasten Öldürme ve Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından da arandığı tespit edildi.

Şüpheli Şahıs Adliyeye Sevk Edilecek

Gözaltına alınan O.V., adli makamlara sevk edilecek ve soruşturma süreci başlatılacak. Olayda yaralanan mağdurların sağlık durumları ise ayrıca takip edilecek.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Son Haberler
Manisa’da yaralı bayağı kocagöz kuşu tedavi altına alındı Güncel
Manisa’da yaralı bayağı kocagöz kuşu tedavi altına alındı
Fransa'da kabinede değişikliği Dünya
Fransa'da kabinede değişikliği
Beyaz Saray’dan ardı ardına açıklamalar. Putin’in Karadeniz hamlesi ABD’de endişe yarattı Dünya
Beyaz Saray’dan ardı ardına açıklamalar. Putin’in Karadeniz hamlesi ABD’de endişe yarattı
Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı. Resmi açıklama geldi Spor
Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı. Resmi açıklama geldi
Aydın'da uyuşturucu operasyonu Güncel
Aydın'da uyuşturucu operasyonu
ABD: Rusya Karadeniz'deki sivil gemilere saldırabilir Dünya
ABD: Rusya Karadeniz'deki sivil gemilere saldırabilir