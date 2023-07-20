Zonguldak'ta firari şahıs, iki kişiyi yaralayarak ruhsatsız tabancayla yakalandı

3 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 01.00 sıralarında gerçekleşen olayın ardından polis ekipleri, firari O.V.'yi bulmak için yoğun bir çalışma yürüttü. Şüpheli şahıs, ruhsatsız tabancasıyla birlikte yakalandı.

Ruhsatsız Tabanca ve Mermilere El Konuldu

Olayın meydana geldiği yerde yapılan incelemede, kullanıldığı değerlendirilen bir adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeğine el konuldu.

Arandığı Suçlar Ortaya Çıktı

Yakalanan O.V.'nin, sadece bu olayla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. İnceleme sonucunda, O.V.'nin ayrıca "Kasten Öldürme ve Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından da arandığı tespit edildi.

Şüpheli Şahıs Adliyeye Sevk Edilecek

Gözaltına alınan O.V., adli makamlara sevk edilecek ve soruşturma süreci başlatılacak. Olayda yaralanan mağdurların sağlık durumları ise ayrıca takip edilecek.