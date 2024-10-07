Zonguldak'ta işçiler cayır cayır yanmaktan son anda kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Zonguldak'ta işçiler cayır cayır yanmaktan son anda kurtuldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, işçileri fabrikaya bıraktıktan sonra geri dönerken motor kısmından alev alan işçi servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Ereğli ilçesi Hamzafakıhlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde, organize sanayi bölgesindeki bir fabrikaya işçileri bıraktıktan sonra geri dönmek üzere yola çıkan 67 AEN 787 plakalı işçi servisi, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.

Sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak minibüs, yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre yangının, minibüsün elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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