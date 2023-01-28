Zonguldak'ta kepçeyle çarpışan minibüsteki 3 kişi yaralandı

M.İ.Z'nin kullandığı 74 AR 499 plakalı minibüs, Kilimli- Zonguldak sahil yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kepçe ile çarpıştı.
Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kaldırıldıkları Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı. (AA)
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