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Zonguldak'ta maden işçisi bıçaklanarak öldürüldü

Zonguldak’ta bir evde yaşanan bıçaklama olayında 43 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 08:02
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Zonguldak'ta maden işçisi bıçaklanarak öldürüldü

Zonguldak'ta maden işçisi bıçaklanarak öldürüldü
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İHA’nın haberine göre, olay akşam 20.30 sıralarında Karaelmas Mahallesi hal mevkisinde bir evde meydana geldi. İddialara göre bir evde TTK’da işçi olarak çalışan Mustafa Kurt bıçaklanarak ağır yaralandı. 43 yaşındaki Mustafa Kurt, sırtından bıçaklanmasının ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kurt’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulunurken evde bulunan Sevilay K. ile olay sırasında evde olduğu iddia edilen erkek arkadaşı Güray Ç. gözaltına alındı. İki şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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