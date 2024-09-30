Zonguldak'ta polislerden 7 motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta polislerden 7 motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

Zonguldak'ta trafik ekipleri şehir merkezinde motosiklet denetimlerini sıklaştırdığı bildirildi.

Zonguldak'ta trafik ekipleri, şehir merkezinde motosiklet denetimlerini artırdı. Bu denetimlerde 7 sürücüye toplam 17 bin 960 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak ve Gazipaşa Caddesi'nde motosiklet denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde 42 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. 2 sürücüye yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 1 sürücüye sigortasız araç kullanmaktan, 2 sürücüye eşya taşıma kutusunu tescil belgesine işletmemekten ve 2 sürücüye de dikiz aynalarını kullanılabilir durumda bulundurmamaktan ceza verildi.

Sonuç olarak, ekipler toplamda 7 motosiklet sürücüsüne 17 bin 960 TL trafik cezası uyguladı.

Zonguldak'ta polislerden 7 motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

Zonguldak'ta polislerden 7 motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

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