Zonguldak’ta trafik kazası. 1 ölü 6 yaralı

Kaynak: DHA
Zonguldak’ta trafik kazası. 1 ölü 6 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki otomobil feci şekilde çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi öldü 6 kişi de yaralandı.

Alaplı'nın Değirmenağzı mevkiindeki kavşakta meydana gelen olayda, Akçakoca istikametine seyir halinde ilerleyen Bülent G.'nin kontrolündeki 67 TG 919 plakalı Subaru marka araç, 56 yaşındaki Zafer Akgün'ün kontrolündeki 67 SF 504 plakalı Fiat marka otomobil ile hızla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaşanan kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralanırken Zafer Akgün ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi devam ederken trafik bir süre polis kontrolü ile sağlandı.

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