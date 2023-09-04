Zonguldak'ta tren hemzemin geçitte otomobili ezdi

Zonguldak’ta yolcu treni hemzemin geçitte hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Zonguldak'ta tren hemzemin geçitte otomobili ezdi


Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Işıkveren mevkisinde meydana geldi.
D.D. idaresindeki 74 AAL 409 plakalı aracıyla hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada H.D. idaresindeki yolcu treniyle çarpıştı.
Kazada araç sürücüsü ağır yaralanırken olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kilimli İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili başlattıkları çalışma sürüyor. Öte yandan kaza sebebiyle araçta maddi hasar meydana geldi.

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