Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda ekipler 6 şahsı yakaladı.

Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İl Merkezi, Kdz. Ereğli, Devrek ve Çaycuma ilçelerinde gerçekleştirilen operasyon sonucu, 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ölümcül etkiye sahip 20 gram uyuşturucu madde, 65 kök kenevir bitkisi, 25 adet kenevir tohumu ve 30 miligram sıvı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. D.G. isimli şüpheli ise 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapılarak Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi ve mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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