Zonguldak'ta zehir taciri bir kişi yakalandı



Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kdz. Ereğli ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ereğli Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından S.Ö. isimli bir şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon neticesinde ölümcül etkiye sahip 75 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. S.Ö. isimli şüpheli Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Zanlı S.Ö. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.