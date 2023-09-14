Zonguldak'taki maden ocağında hayatını kaybetmişti. Göçük altında kalan işçinin emeklilik hikayesi yürekleri dağladı

DHA'nın haberine göre; yaralı işçilerden 5’i taburcu edilirken, 1 işçinin tedavisi sürüyor. Göçükte ölen işçinin 25 yıllık madenci olduğu ve çocuklarının eğitimi için emekli olmadığı öğrenildi.

Göçük Nasıl Oluştu?

Olay, dün saat 13.45’te TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında yaşandı. Eksi 400-450 kotunda baca yapımı sırasında tavan göçtü. Göçük altında kalan 4 işçi ile yakındaki alanda çalışan 3 işçi kaçış sırasında yaralandı. Olay yerine AFAD, UMKE, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Tahlisiye ekipleri göçük altındaki işçileri kurtardı. Yaralı işçiler hastanelere kaldırıldı. İşçilerden Ramazan Yıldırım (45) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Töreninde Hüzün ve Gözyaşı

Göçükte hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım için bugün Ormanlı Beldesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türk-iş Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve il protokolü katıldı. Yıldırım’ın eşi Nimet ve kızları Büşra ve Merve gözyaşı döktü. Oğlu Ömer ise babasının fotoğrafını göğsüne iğneleyip tabutunun başında bekledi. Cenaze namazını İl Müftüsü Aşır Durgun kıldırdı. Yıldırım’ın Türk bayrağına sarılı tabutu köy mezarlığına defnedildi.

Çocuklarının eğitimi için çalışmaya devam etmiş

Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi’nde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 çocuk babası madenci Ramazan Yıldırım’ın (45) 25 yıldır maden ocağında çalıştığı ve 6 yıl önce emekli olmaya hak kazandığı ortaya çıktı.

Kardeşinin çocuklarının eğitimi için çalışmaya devam ettiğini söyleyen İsmail Yıldırım (50), “Yaşı gençti. Çocukları küçüktü. ‘Çocuklarım büyüsün, okusun’ diye çalışıyordu. ‘1-2 sene daha çalışırım’ diye düşünüyordu.

Çalıştıkları bölgede tavan birkaç gündür basmamış, basması gerekiyormuş. Onlar da çalışırken birdenbire göçük olmuş. Çocuklarının eğitimi için devam ediyordu. Haberi alınca buz kesiyor insan. O an bir şey düşünemiyorsun. Elin ayağın tutmuyor. Dişini sıkıyorsun, aklına bir şey gelmiyor zaten. Hiçbir şey yapamıyorsun, kalakalıyorsun. Babam da madende çalışıp emekli olmuştu. Ben de aynı yerde çalışıyorum” dedi.