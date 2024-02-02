Zoom yüzlerce kişiyi işten çıkarıyor

ABD basınında yer alan haberlere göre, Zoom iş gücünün yüzde 2'sinden azını oluşturan yaklaşık 150 kişiyi işten çıkarmayı düşünüyor.

Diğer yandan şirketin bu yıl yapay zeka gibi alanlarda işe alımlara devam edeceği belirtildi.

Şirketin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise Zoom'un stratejisiyle uyum sağlamak amacıyla ekiplerin düzenli olarak değerlendirildiği paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, "Bunun bir parçası olarak, yetenekleri şirket bünyesine katmak ve gelecek için kritik alanlarda işe alımlara devam etmek için pozisyonların kapsamını yeniden belirliyoruz." ifadelerine yer verildi.