Yeşil erik gram altını geçti!

Baharın gelişiyle, tuzlu tuzlu yemyeşil iştahları kabartan erik resmen altınla yarışıyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir manavda 1 tane yeşil erik 100 lira, ortalama 50 gram gelen 3 adet şeklindeki paketi 300 liradan görücüye çıkıyor.

60 adedin bulunduğu ve 6 bin liradan satışa sunulan eriğin kilogram fiyatı ise yaklaşık 3 gram altın fiyatına denk sayılıyor.

“GÜNDE 15-20 KİŞİ GELİP ALIYOR”

Antalya Toptancı Hal Kompleksi'nde bulunan bazı komisyoncularda damak şenlendiren yeşil erik bulunuyor.

Yeşil eriğin fiyatının halde de yüksek olduğunu anlatan komisyoncu Bünyamin Gengertepe, günlük gelip satın alan kişilerin baba adayları olduğunu söyledi.

Gengertepe, hamilelere için bulundurduklarını söyleyerek, günde 15- 20 kişinin aldığını söylüyor.