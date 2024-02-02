Merkez Bankaları 2024’te güvercin tonda

Dünyaca ünlü merkez bankaları yılın ilk para politikası toplantılarında politika faizlerini sabit bırakma kararı aldı.

Kovid-19 salgınının üretim ve tedarik zincirinde oluşturduğu olumsuzlukların yanı sıra artan jeopolitik riskler gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere dünya genelinde enflasyonun yükselmesine neden olurken, merkez bankalarının son toplantılarında "şahin" adımların sonuna gelindiği belirtildi.

Bununla beraber, dünya genelinde yıl başına doğru martta başlamak üzere güçlenen "güvercin" fiyatlamalar bankaların açıkladığı politika metinleriyle zayıflarken, büyük merkez bankaların faiz indirimlerine piyasa tahminlerinden daha geç başlayacağı beklentisi dikkat çekti.

ABD'DE ÜLKE EKONOMİSİ BEKLENDİĞİ ŞEKİLDE YAVAŞLAMADI

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed tarafından yapılan açıklamada son göstergelerin ekonomik aktivitenin "sağlam" bir hızla genişlediği vurgulanarak, istihdam kazanımlarının geçtiğimiz yılın başından bu yana yavaşladığı fakat güçlü kalmayı sürdürdüğü paylaşıldı.

AVRUPA ENFLASYON VE RESESYON İKLİMİNDE

Avrupa'da açıklanan temel ekonomik veriler belirsizliğin sürmesine neden olurken, geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) üç temel politika faizini de sabit bırakma kararı aldı.

Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyon oranlarındaki genel düşüş eğiliminin sürdüğünü, kısıtlayıcı para politikasının reel ekonomi üzerinde kapsamlı bir etki oluşturmaya devam ettiğini belirtti.