Zorunlu trafik sigortası tavan fiyatları açıklandı. Araç sahipleri dikkat! İşte il il yeni fiyatlar

Milyonlarca araç sahibi bu haberi bekliyordu. Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatlar ortaya çıktı.
Yayımlanan illere göre tabloda aralık ayı fiyatlarına yüzde 10 zam yapıldı.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, tavan tarifelerin bulunduğu güncel tabloyu şu şekilde yayınladı. Aralık ayında sigortaya yüzde 10 zam geldi.
12 Nisan 2017’den itibariyle fahiş fiyatları kontrol altında tutmak için Zorunlu trafik sigortasına ‘tavan fiyat’ uygulamasına gidilmişti.
1 Mayıs 2023’te tavan fiyata yüzde 5 oranında zam getirilmişti, 2024 itibariyle bu zam oranı yüzde 10’a çıktı.
İstanbul’da 1 Aralık 2023 itibarıyla otomobiller için en düşük trafik sigortası tavanı 3 bin 369 lira olmuştu. 2024 itibarıyla yeni fiyat 3 bin 706 lira oldu.
Sıfırıncı basamakta yer alan sürücülerin ödeyeceği tutar 22 bin 236 lira oldu.
İstanbul’da trafiğe yeni çıkan bir araç sürücüsünün tavan poliçe fiyatı 8 bin 153 liraya çıkarıldı.