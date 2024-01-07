Zorunlu trafik sigortası tavan fiyatları açıklandı. Araç sahipleri dikkat! İşte il il yeni fiyatlar

Zorunlu trafik sigortası tavan fiyatları açıklandı. Araç sahipleri dikkat! İşte il il yeni fiyatlar
Kaynak: Haber Merkezi
Zorunlu trafik sigortasında yapılan son değişiklikten sonra yeni dönem ücretleri merak konusu olmuştu. Yapılan fiyat güncellemesi sonrası yeni fiyatlar belli oldu.
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Zorunlu trafik sigortası tavan fiyatları açıklandı. Araç sahipleri dikkat! İşte il il yeni fiyatlar 1

Milyonlarca araç sahibi bu haberi bekliyordu. Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatlar ortaya çıktı.

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Zorunlu trafik sigortası tavan fiyatları açıklandı. Araç sahipleri dikkat! İşte il il yeni fiyatlar 2

Yayımlanan illere göre tabloda aralık ayı fiyatlarına yüzde 10 zam yapıldı.

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Zorunlu trafik sigortası tavan fiyatları açıklandı. Araç sahipleri dikkat! İşte il il yeni fiyatlar 3

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, tavan tarifelerin bulunduğu güncel tabloyu şu şekilde yayınladı. Aralık ayında sigortaya yüzde 10 zam geldi.

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Zorunlu trafik sigortası tavan fiyatları açıklandı. Araç sahipleri dikkat! İşte il il yeni fiyatlar 4

12 Nisan 2017’den itibariyle fahiş fiyatları kontrol altında tutmak için Zorunlu trafik sigortasına ‘tavan fiyat’ uygulamasına gidilmişti.

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Zorunlu trafik sigortası tavan fiyatları açıklandı. Araç sahipleri dikkat! İşte il il yeni fiyatlar 5

1 Mayıs 2023’te tavan fiyata yüzde 5 oranında zam getirilmişti, 2024 itibariyle bu zam oranı yüzde 10’a çıktı.

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Zorunlu trafik sigortası tavan fiyatları açıklandı. Araç sahipleri dikkat! İşte il il yeni fiyatlar 6

İstanbul’da 1 Aralık 2023 itibarıyla otomobiller için en düşük trafik sigortası tavanı 3 bin 369 lira olmuştu. 2024 itibarıyla yeni fiyat 3 bin 706 lira oldu.

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Zorunlu trafik sigortası tavan fiyatları açıklandı. Araç sahipleri dikkat! İşte il il yeni fiyatlar 7

Sıfırıncı basamakta yer alan sürücülerin ödeyeceği tutar 22 bin 236 lira oldu.

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Zorunlu trafik sigortası tavan fiyatları açıklandı. Araç sahipleri dikkat! İşte il il yeni fiyatlar 8

İstanbul’da trafiğe yeni çıkan bir araç sürücüsünün tavan poliçe fiyatı 8 bin 153 liraya çıkarıldı.

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Zorunlu trafik sigortası tavan fiyatları açıklandı. Araç sahipleri dikkat! İşte il il yeni fiyatlar 9
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Zorunlu trafik sigortası tavan fiyatları açıklandı. Araç sahipleri dikkat! İşte il il yeni fiyatlar 10
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