Zuhal Topal'ın otel paylaşımı dikkat çekti. "Var oğlu var!"

Oyuncu Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner kayak tatiline gittikleri otelden dikkat çeken bir paylaşım yaptılar. Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin feci bir şekilde hayatını kaybettiği yangındaki ihmaller gündemdeyken kızının bir arkadaşını da yangında kaybettiğini ifade eden Zuhal Topal, kaldıkları oteldeki güvenlik önlemlerini takipçileri ile paylaştı. Paylaşımda şunlar söyledi:

Zuhal Topal yangın felaketinde yakınlarını kaybetti!

"Yangın tüpünden yangın şemasına, kaçış kapılarından geniş yangın merdivenlerine, yangın siren düğmelerinden yangın hortumuna kadar her şey olması gerektiği gibi var oğlu var, Şuan Fransa'da kaldığım kayak otelinden odamdan çıktığım gibi gelişigüzel çektiğim bir videoyu sizinle paylaşıyorum"