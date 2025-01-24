Zuhal Topal'ın otel paylaşımı dikkat çekti. "Var oğlu var!"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zuhal Topal'ın otel paylaşımı dikkat çekti. "Var oğlu var!"

Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner gittikleri kayak tatilinden oteldeki yangın tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı.

Oyuncu Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner kayak tatiline gittikleri otelden dikkat çeken bir paylaşım yaptılar. Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin feci bir şekilde hayatını kaybettiği yangındaki ihmaller gündemdeyken kızının bir arkadaşını da yangında kaybettiğini ifade eden Zuhal Topal, kaldıkları oteldeki güvenlik önlemlerini takipçileri ile paylaştı. Paylaşımda şunlar söyledi:

Zuhal Topal yangın felaketinde yakınlarını kaybetti!Zuhal Topal yangın felaketinde yakınlarını kaybetti!

zuhaltopalll.jpg

"Yangın tüpünden yangın şemasına, kaçış kapılarından geniş yangın merdivenlerine, yangın siren düğmelerinden yangın hortumuna kadar her şey olması gerektiği gibi var oğlu var, Şuan Fransa'da kaldığım kayak otelinden odamdan çıktığım gibi gelişigüzel çektiğim bir videoyu sizinle paylaşıyorum"

yangin.jpg

Son Haberler
CHP Genel Başkanı Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'nda
CHP Genel Başkanı Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'nda
Ahmet Hakan örnek verirken bile 'bakan suçlu' diyemedi. Sosyal medyada gündem oldu
Ahmet Hakan örnek verirken bile 'bakan suçlu' diyemedi. Sosyal medyada gündem oldu
CHP'li belediye başkanının aracına kurşun yağdırmıştı.. Saldırgan hakkında flaş karar
CHP'li belediye başkanının aracına kurşun yağdırmıştı.. Saldırgan hakkında flaş karar
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı
Zuhal Topal'ın otel paylaşımı dikkat çekti. "Var oğlu var!"
Zuhal Topal'ın otel paylaşımı dikkat çekti. "Var oğlu var!"