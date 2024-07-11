Zurnada peşrev olmaz ne çıkarsa bahtına atasözünün anlamı nedir?

Zurnada peşrev olmaz ne çıkarsa bahtına atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Rastgele yapılan plansız işlerde yöntem, kuralın aranmaması gerektiği anlamında kullanılan bir atasözüdür.

Spontane karar verilmiş bir şeyde, düzen aramak doğru olmayacaktır. Dolayısıyla plansızca bir anda yapılmış şeylerin altından doğabilecek sonuçların her türlüsünü göz önünde bulundurmak gerekir.

ZURNADA PEŞREV OLMAZ NE ÇIKARSA BAHTINA ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Yahu bu sınava çalışmayarak zaten kalmayı göze almıştık, zurnada peşrev olmaz ne çıkarsa bahtına..."