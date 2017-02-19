Lafla peynir gemisi yürümez

Hamaset, dinleyicileri etkilemek ve heyecanlandırmak için siyasilerin sık sık başvurduğu abartılı anlatımdır. Ekonomi hamasetle yürümez. Çünkü hamaset bir anlamda gerçeklerin saklanması demektir. Eğer reel ekonomik göstergeler iyiyse, hamasete gerek kalmaz. Hamasetle yürütülen ekonomide önünde sonunda gerçekler ortaya çıkar. Bu defa hamaset yapanlar kaybeder. Elbette toplumsal hafıza yerinde duruyorsa!

AKP'nin 2023 ihracat hedefi 500 milyar dolardı. Çok da iddialıydı. Kim Başbakan olduysa, kim Ekonomiden Sorumlu Bakan olduysa aynı hedefi ısrarla tekrarladı. Yetmedi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2023'teki 500 milyar dolar ihracat hedefini, 545 milyar dolara çıkardığını açıkladı.

Merkez Bankası da 2016 yılı ödemeler dengesini açıkladı. 2012 yılından beri ihracat düşüyor. 2016 ihracatımız, 500 milyar dolar olan AKP hedefinin üçte birinden daha düşük kaldı. 150.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2015 yılına göre 2.2 milyar dolar azaldı.

Normal bir ekonomide, kur artarsa, ihracat da artar. Bizde iki yılda dolar kuru reel olarak yüzde 30 oranında arttı ve fakat ihracat düştü.. İktisadı yeniden yazıyoruz!

İthalat da yine 2012 yılından beri düşüyor. Geçen seneye göre 9.1 milyar dolara geriledi. (Aşağıdaki tablo.)

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Dış Ticaretimiz (Milyar Dolar)

Yıllar İhracat İthalat

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2012 162,0 227,3

2013 161,8 241,7

2014 168,9 232,5

2015 152,0 200,1

2016 150,2 191,0

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AKP Hükümetlerinin yapması gereken doğru ve akıllı iş cari açığı önlemek olmalıydı. Zira ihracat 500 milyar dolar olsa da, ithalat ondan daha yüksek olacaksa, hiçbir anlamı olmazdı. Çünkü cari açık bir ülkenin yaptığı dış ekonomik işlemler nedeniyle kaynak kaybetmesi demektir. Türkiye, AKP iktidarında 14 yılda 500.4 milyar dolar cari açık verdi. Yani 500.4 milyar dolar kaynak kaybettik. Bu cari açık 8 aylık yurt içi GSYH'ya eşittir. Yani millet olarak, ülke olarak 8 ay yabancılara çalıştık. Yarattığımız katma değer yabancıya gitti. Biz kaybettik, bizimle ekonomik dış ilişki içinde olan bazı ülkeler kazandı. Bizim kaybımız onların kaynak kazancı oldu.

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14 Yıllık Dış Ticaret ve Cari Açıklarımız

(Milyar Dolar)

Dış Ticaret Cari

Yıllar Açığı Açığı

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2003 - 13,4 - 7,5

2004 - 22,4 - 14,2

2005 - 32,9 - 21,0

2006 - 40,7 - 31,1

2007 - 46,8 - 36,9

2008 - 52,9 - 39,4

2009 - 24,8 - 11,4

2010 - 56,3 - 44,6

2011 - 69,2 - 74,4

2012 - 65,4 - 48,0

2013 - 79,9 - 63,6

2014 - 63,6 - 43,6

2015 - 48,1 - 32,1

2016 - 40,7 - 32,6

14 Yıl Toplamı - 657,10 - 500,40

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Sulh içinde, uyguladığı yanlış dalgalı kur politikası ve uyguladığı günlük sıcak para politikası nedeniyle, bir ülke ancak bu kadar sömürülebilir. Bu sömürü düzeninde da galiba yabancı parmağı var!

Yetmedi cari açığı dış borçla kapattık.

Bugün, döviz gelirimizin düşmesi, ekonominin kırılgan olması ve ratingimizin düşmesi nedeniyle 420 milyar dolar olan dış borcumuzu çevirmekte zorlanıyoruz. Bunun içindir ki devlet mallarını özel bir fon kurarak devrettik. Anlaşılan odur ki onları dış borçlanmada teminat göstereceğiz.