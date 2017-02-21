Referandum tüketicinin moralini bozdu

Açıklanan Şubat ayı Tüketici Güven Endeksi'ne bakarsak, hem geçen sene Şubat ayına göre, hem de bu sene bir önceki ay yani Ocak ayına göre tüketicinin moralinin bozulduğunu görebiliriz.

TÜİK her ay, Tüketici Eğilim Anketi yapıyor. Bu anket ile

tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut ve gelecek için durum değerlendirmelerini soruyor. Endeks değerleri yüzden büyük olursa güveni, yüzden küçük olursa güvensizliği gösteriyor.

Tüketici Güven Endeksi 100 güven sınırının çok altında seyrediyor. Endeks değeri geçen sene şubat ayında 66.6 ve bu sene Ocak ayında 66.9 iken şimdi Şubat ayında 65.7'ye geriledi. Yani Tüketici Güven Endeksi Ocak ayına göre yüzde 1.8 ve geçen sene şubat ayına göre yüzde 0.9 oranında geriledi.

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Tüketici Beklentisinde Yüzde Değişme

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Ocak 2016 Şubat

Ayına Ayına

Göre Göre

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Güven Endeksi -1,8 -0,9

Hanenin Maddi Durum Beklentisi -2,2 -3,4

Genel Ekonomik Durumu (Mevcut) -3,0 -2,5

İşsiz Sayısı Beklentisi -1,4 1,7

Tüketim İçin Borçlanma 5,0 0,0

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Güven endeksi içinde yer alan diğer önemli beklentilerde de gerileme var.

* Tüketici, Hanehalkı olarak maddi durum beklentisinin kötüye gideceğini tahmin ediyor. Bu konuda Ocak ayına göre yüzde 2.2 ve geçen seneye göre yüzde 3.4 oranında daha kötümser.

* Tüketici bugünkü ekonomik durumun geçen seneye göre kötü olduğunu ifade ediyor. Endeks değeri ocak ayına göre yüzde yüzde 3 ve geçen seneye göre yüzde 2.5 geriledi.

* İşsiz sayısının ocak ayına göre düşeceğini, geçen seneye göre artacağını düşünüyor.

* Tüketicinin tüketimini sürdürebilmek için borç almak zorunda kalacağım diyenlerin de şubat ayında, ocak ayına göre beklenti endeksi 5 puan artmış. Aslında öteden beri tüketiciler, keyfi harcamaları için değil, hayatını idame ettirebilmek için tüketici kredisi veya kredi kartı kullanıyorlar.

TÜİK devlet kurumudur. Siyasi iktidarın ve Hükümetin tüketici eğilimini iyi değerlendirmesi gerekir. Demek ki 14 yıldır, her seçimde ve bugün de referandumda bütçeden para dağıtmakla iş yürümüyor. Eğer iktidar bütçeden dağıttıklarını, insanlara iş yaratmak için kullansaydı, halkın morali daha düzgün olurdu. Ayrıca tüketici bugünkü sıkıntıları yaşamazdı. Büyüme ve kalkınma olarak da şimdi daha iyi bir noktada olurduk.

Hükümeti bu anlamda medyanın da uyarması gerekir. Ne var ki medya tersini yapıyor, siyahı beyaz göstererek hükümetin popülizmine destek veriyor.

Söz gelimi, TÜİK bir ay öncesine göre tüketicinin güveni düştü derken; Bloomberg, Güven Endeksi'nde tersine güvenin artığı vurgulanıyor. Habertürk gazetesindeki bir köşe yazarı da, Bloomberg Güven Endeksi'ni kaynak alarak güvenin neden arttığını yorumluyor.

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Tüketici Güven Endeksi(Yüzde)

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TÜİK Bloomberg

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Ocak 66,9 65,2

Şubat 65,7 69,4

Fark - 1,2 + 4,2

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Yukarıdaki tabloda, TÜİK ve Bloomberg güven endeksleri verilmiştir.

Güneş balçıkla sıvanmaz. Ekonomiyi milletin yaşadığından daha farklı ve sorunsuz gösteren finans sektörü ve finans medyası, aynı zamanda kendi ayağına kurşun sıkıyor.