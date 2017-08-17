Şeyh uçmaz... Müritleri uçurur...

TÜİK Mayıs ayı işsizlik oranını yüzde10.2 olarak, takvim etkisinden arındırılmış işsizlik oranını ise yüzde 11.3 olarak açıkladı. Bazı medyanın ve bir Üniversite araştırma bölümünün yorumlarına bakarsak Türkiye'de işsizlik sorunu çoktan çözülmüştür.

Bazı gazeteler ''işsizlik tek haneye doğru gidiyor'' diye yazdı. Bir gazete, Cumhurbaşkanının seferberliğine bağlı olarak ''istihdam edilenlerin sayısı 4 ayda 1 milyon 816 bin arttı'' diyor.

Bir Üniversite araştırma departmanı da, 'Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı Nisan ayı ile aynı oranda oldu ve işsizlik artışı durdu', mealinde yorum yapmış.

Bunların tamamı yanlıştır... Çünkü, işsizlikte yaz ayları ile kış aylarını veya mevsim etkilerinden arındırılmış da olsa aylık göstergelerin bir ay öncesi ile karşılaştırıp, yorum yapılması doğru değildir. Zira yaz aylarında turizm işletmeleri devreye giriyor, tarım sektöründe mevsimlik işçiler işe başlıyor, dolayısıyla istihdam artıyor, işsizlik kış aylarına göre daha düşük kalıyor. Mevsimlik etkilerden arındırılmış da olsa işsizliğin nereye gittiğini görebilmek için, işsizlik göstergelerini aynı ayın bir önceki yılın aynı ayı karşılaştırılması gerekir.

Aşağıdaki tabloda 2016 yılı Mayıs ayı ile 2017 yılı Mayıs ayı istihdam verileri verilmiştir. İşsizlik arttı mı? Azaldı mı? Sabit mi kaldı? Bu iki yılın Mayıs aylarını karşılaştırarak bir sonuca varabiliriz.

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İşsizlik Göstergeleri

2016 2017

Mayıs Mayıs

Göstergeler

İşsiz Sayısı(Bin) 2.895 3.225

İş Aramayıp Çalışmaya Hazır Olanlar(Bin) 2.255 2.188

Fiili İşsiz Sayısı(Bin) 5.150 5.413

Fiili İşsizlik Oranı (Yüzde) 15.60 16.0

Açıklanan İşsizlik Oranı (Yüzde) 9.40 10.2

Tarım Dışı İşsizlik Oranı(Yüzde) 11.3 12.2

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (Yüzde) 17.4 19.8

Ne Eğitimde Ne İşte Olmayan Gençler 21.5 22.0

Mevsim Etkilerinden Arındırılmış

İşsizlik oranı (Yüzde) 10.5 11.3

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (Yüzde) 12.4 13.4

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (Yüzde) 19.2 21.9

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Eğer işsizliği çözmek istiyorsak:

1- Her şeyden önce Hükümetin işsizliğe daha doğru teşhis koyması gerekir. Bunun için işsizlik tarifini değiştirerek, Türkiye gerçeğine daha uygun fiili işsiz sayısını ve oranını tespit etmek lazımdır. 2017 Mayıs ayında fiili işsiz sayısı 5.4 milyon ve fiili işsizlik oranı yüzde 16'dır.

2- Nereden bakarsak bakalım işsizlik artıyor.

3- Gençlerde işsizlik oranı çok yüksektir. Sosyal sorunlar için risk oluşturuyor. İnsan gücü ve eğitimde iş gücü planlaması yapmalıyız.

4- Yatırımların artması için, insan haklarını, demokratik özgürlükleri, basın özgürlüğünü, hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını yeniden Batı standardına uygun yapıya sokmalıyız.

5- Siyasi iktidarları her dönemde ve her alanda, çıkarcı ve yalaka grupları çepeçevre sarıyor. Bugün bu grupları, özellikle taraflı medyayı siyasi iktidarın kendisi yaratı. Kamuda, Üniversitede Hükümeti yanlış yönlendiren radikaller var. Bugün AKP için söylenen metal yorgunluğunun gerçek nedeni bu gruplardır. Siyasi iktidar önce bunlardan kurtulup, daha doğru düşünme ve önlem alma refleksini kazanmalıdır.