Yanıbaşımızdaki sorunlara bakış

Karabağın işgali millet olarak bizi çok üzmüştü. Halen Ermeni işgalinde olması da aynı şekilde hepimizi ve özellikle benim gibi aile kökeni o yörelerden gelmiş insanları daha çok üzüyor.

Dağlık karabağ , 1992 ile 1994 arasında, Ermenistan - Azerbaycan savaşı sonucunda Ermenistan tarafından işgal edildi. Bu bölgede hiçbir ülke veya uluslararası kuruluş tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ devleti kuruldu.

Karabağ sorunu üzülmekle çözülmez. Akılla ve gayretle çözülür. Sorunda bu noktada oluşuyor. Sömürgeci devletler güç, sömürücü diktatörler din ve inanç baskısı yaratarak, eğitimi dini ideoloji için bir araç kullanarak toplumların rasyonel düşünmesini engelliyorlar. Bu söylediklerimi, İran'ın Ermenileri desteklemesi güçlendiriyor.

Karabağ savaşında Rusya Ermenileri destekledi ve onlara silah verdi. Buna rağmen neden Azerbaycan'da bu günde Rusya etkilidir. Hala insanlar Rusça soyad takısı ''of '' ve ''Ova '' yı kullanıyor. Neden Azerbaycan parlementosu bir soyadı kanunun çıkararak, bu çarpıklığı düzeltmiyor?

Dahası, Azerbaycan Ermenistanla birlike Rusya hegemonyasındaki Bağımsız Devletler topluluğunun üyesidir. Çünkü Rusya için Azerbaycan'da demokrasinin olması önemli değildir. Önemli olan Rusya'nın çıkarlarıdır.

İranda 25- 30 milyon kadar azeri Türk yaşıyor. Tebrizde hangi lokantaya giderseniz gidin, Herkesin azeri lehçesi ile Türkçe konuştuğunu görebilirsiniz.

İran'daki azeriler de Şii mezhebindendir . Tebrizin Merkez olduğu bu azeri bölgesine Güney Azerbaycan deniliyor. Azerbaycan'ın nüfus da 10 milyondur. Azerbaycan da şii mezhebindendir.

Yani Kuzey ve Güney Azerbaycan arasında, Milli ve menevi birlik vardır. Ayrıca birçok İranlı Ermenistan'da çiftlik yapmak için arazi almaya devam ediyor. İran Siyasi olarak da Ermenistanı destekliyor. Zaman zaman, Tebriz ve Tahran'da "İran'ın Ermeni yanlısı" politikalarını protesto eden gösteriler düzenleniyor.

Aslında Büyük Azerbaycan 1941'de İran Birleşik Krallık ve Sovyetler Birliği tarafından işgal edilip bölünmüştür. 1946'da İran'ın Azerbaycan Bölgesi'nde Sovyetler Birliği Azerbaycan Milli Hükûmetini kurdurmuştur. Başkent olarak Tebriz şehri seçilmiştir. Fakat Sovyetlerin Doğu Avrupa'daki çıkarları karşılığında bölgeden geri çekilmesiyle Azerbaycan Batı Bloğu tarafından, İran devletine teslim edilmiştir.

Şimdi İran'ın Ermenistan'ı desteklemesi, Güney ve Kuzey Azerbaycan'ın birleşmesi korkusundan ileri geliyor. İran bu konuda yoğun propaganda uyguluyor. Pehleviler döneminde azerice eğitim veren okullar kapatılmıştır. Bu günde Azeri Türkçesi ile eğitim veren okul yoktur. 2010 tarihinde Tebriz'de 2000 kadar Tebrizli bir gösteri düzenleyerek Azerbaycan Türkçesinde eğitim hakkı istemiştir.

Din Birliği hiç bir zaman milletleri birleştirmeye yetmemiştir. Azerbaycan'da 1911 yılında Mehmed Emin Resulzade tarafından kurulan Musavat Partisi'nin Türk-İslam sentezine dayanan bir siyaset güdüyordu. Müsavat ideolojisinde Türkçülük unsuru Osmanlı Devleti'nde İkinci Meşrutiyet ideallerine temel oluşturmuştur. Ne var ki bir yandan da Osmanlıların aynı zamanda Osmanlı topraklarında diğer Arap Müslüman devletlerle savaşıyor olması, Türk-İslam sentezinin tutmayacağının göstermiştir.

Bakü'de Türk şehitliği yanında Türkiyenin yaptırdığı Modern bir cami var. 2009 yılında gittiğimizde cami kapatılmıştı. Azeri vekillerden nedenini sorduk… Onlar da, "İran burayı Hizbullah'ın merkezi gibi kullanıyordu. Hizbullahçıların işgalinden kurtarmak için kapattık" dedi.