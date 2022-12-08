Kenan Işık'ın son sağlık durumu paylaşıldı. 8 yıl önce komaya girmişti!

2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşıp dengesini kaybeden ve kafasını yere çarpan usta sanatçı Kenan Işık, yaklaşık 8 yıldan bu yana evinde tedavi görüyor. Sevenleri Kenan Işık'ın sağlık durumunu merak ederken, sosyal medyada zaman zaman çıkan kötü yorumlar aileyi epey sinirlendiriyor.

Haberler.com'da yer alan habere göre düşüp başını vurmasının ardından 4 saatlik bir ameliyata alınan Kenan Işık hayati tehlikesini atlattı ancak 8 yıldan bu yana komada yaşıyor. Ailesi ve arkadaşları tarafından aktarılan son bilgiye göre ise fiziksel durumunda herhangi bir değişiklik yok.

Kenan Işık'ın son durumu da geçtiğimiz aylarda arkadaşı Ozan Zeybek tarafından paylaşıldı. Zeybek, ünlü oyuncuya çok iyi bakıldığını ve Işık'ın vücudunda herhangi bir yaralanma ya da kilo kaybı olmadığını belirtti.