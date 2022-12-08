8 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Kenan Işık'ın son sağlık durumu paylaşıldı. 8 yıl önce komaya girmişti!

Kenan Işık'ın son sağlık durumu paylaşıldı. 8 yıl önce komaya girmişti!

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasıyla özdeşleşen Kenan Işık 2014 yılında komaya girmişti. Aradan 8 yıl geçti. Kenan Işık'ın son sağlık durumu paylaşıldı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 11:25
Takip Et

8 yıl önce komaya girmişti! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında paylaşım yapıldı

Kenan Işık'ın son sağlık durumu paylaşıldı. 8 yıl önce komaya girmişti!
+
Aa
-

2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşıp dengesini kaybeden ve kafasını yere çarpan usta sanatçı Kenan Işık, yaklaşık 8 yıldan bu yana evinde tedavi görüyor. Sevenleri Kenan Işık'ın sağlık durumunu merak ederken, sosyal medyada zaman zaman çıkan kötü yorumlar aileyi epey sinirlendiriyor. 

Haberler.com'da yer alan habere göre düşüp başını vurmasının ardından 4 saatlik bir ameliyata alınan Kenan Işık hayati tehlikesini atlattı ancak 8 yıldan bu yana komada yaşıyor. Ailesi ve arkadaşları tarafından aktarılan son bilgiye göre ise fiziksel durumunda herhangi bir değişiklik yok.

Kenan Işık'ın son durumu da geçtiğimiz aylarda arkadaşı Ozan Zeybek tarafından paylaşıldı. Zeybek, ünlü oyuncuya çok iyi bakıldığını ve Işık'ın vücudunda herhangi bir yaralanma ya da kilo kaybı olmadığını belirtti. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
1
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
2
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
3
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
4
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
5
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
6
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
7
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿EYT’de yaş sınırıyla ilgili Bakan Bilgin’den açıklama
﻿EYT’de yaş sınırıyla ilgili Bakan Bilgin’den açıklama
﻿EYT’de yaş sınırıyla ilgili Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Ticaret Bakanlığından e-ticaret yapanlara güvenli ürün uyarısı
﻿Ticaret Bakanlığından e-ticaret yapanlara güvenli ürün uyarısı
﻿Ticaret Bakanlığından e-ticaret yapanlara güvenli ürün uyarısı
﻿AKP’li Şahin’in yumruklu saldırısına maruz kalan İYİ Partili Hüseyin Örs bugün taburcu oluyor
﻿AKP’li Şahin’in yumruklu saldırısına maruz kalan İYİ Partili Hüseyin Örs bugün taburcu oluyor
﻿AKP’li Şahin’in yumruklu saldırısına maruz kalan İYİ Partili Hüseyin Örs bugün taburcu oluyor
﻿138 askerin yargılandığı davada karar açıklandı
﻿138 askerin yargılandığı davada karar açıklandı
﻿138 askerin yargılandığı davada karar açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.