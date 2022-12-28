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Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Eşi Beril Işık açıklama yaptı

Beril Işık’tan eşi Kenan Işık’ın sağlık durumu hakkında sevindirici bir açıklama geldi: Dik durabiliyor, gözleriyle iletişim kurabiliyor

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 16:38
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Sekiz yıldır komada olan Kenan Işık'tan sonunda müjdeli haber geldi. Sevindirici haberi eşi Beril Işık açıkladı

Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Eşi Beril Işık açıklama yaptı
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Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili olarak, "vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor" dedi.

2014'te gittiği spor salonunda ayağı kayarak yere düşmesi sonucu başını çarparak komaya giren oyuncu Kenan Işık’ın sağlık durumu hakkında yeni haber geldi.

Oyuncunun eşi Beril Işık, "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor" diye konuştu.

Haber Global’de yer alan habere göre; Kenan Işık'ın artık gözleriyle iletişim kurabildiğini söyleyen Beril Işık, "Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" ifadelerini kullandı.

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F.Türkoğlu
28.12.2022 16:54
Rbbeim Şafi ismiyle şifalar versin inşallah  
 
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