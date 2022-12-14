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Kumluca'daki sel felaketi güvenlik kameralarına yansıdı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, su basan iş yerleri ile sürüklenen eşyalar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Selden zarar görenlerin yaralarının sarılması için sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalar yeniden başladı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 14:55
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde su basan iş yerleri ile sürüklenen eşyalar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Kumluca'daki sel felaketi güvenlik kameralarına yansıdı
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İlçede önceki gün derelerin taşmasının ardından meydana gelen afeti yansıtan görüntülerde, iş yerlerinden taşan sel sularıyla sürüklenen eşyalar, plastik kasalar, odunlar ve çuvalların sürüklenmesi yer alıyor.

"Köpeğimi son anda kurtardım"

Eski Cami Mahallesi'nde oto yıkama dükkanı işleten Savaş Yalçın yaptığı açıklamada, felaketin bu kadar büyük olduğunu tahmin edemediklerini söyledi.

Suların bir anda yükseldiğini ifade eden Yalçın, "Bahçemdeki köpeği son anda kurtardım. Sabah iş yerime gelince gözlerime inanadım. Her yer su ve çamurdu. Tahmini zararım 100 bin lira. Seram vardı o da sular altında kaldı. Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldum. Sular çok hızlı ilerlemiş. Böyle bir felaketi ilk kez gördüm:" dedi.

Temizlik çalışmaları sabahın ilk saatlerinde başladı

Öte yandan selden zarar gören yöre halkının yaralarının sarılması için sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalar yeniden başladı.

AFAD'ın koordinesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Karayolları ve diğer ilgili kuruluşların ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler temizlik çalışmasını sürdürdü.

Çamur dolan yollar ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Belediye binasının altındaki kapalı otoparkta su içinde kalan belediye ve vatandaşlara ait araçların kurtarılma çalışması da devam ediyor.

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