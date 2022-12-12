Antalya'da sel felaketi: Arabalar sürüklendi okullar tatil edildi

İlçede dün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak sonrası dereler taştı. Kent merkezine ulaşan sel, su baskınlarına yol açtı.







"EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN" UYARISI

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu.







İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.





İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle zaman zaman kısmi elektrik kesintileri de yaşanıyor.







"50 YILDIR BÖYLE FELAKET YAŞANMADI"

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış nedeniyle teyakkuz halinde olduklarını söyledi. Başkan Köleoğlu, ilçede 50 yıldır böyle bir felaket yaşanmadığını belirtirken, sel sularının köprüleri yıktığını, bu nedenle iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi.







Başkan Köleoğlu, "Yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Uyarıların ardından ilk andan itibaren teyakkuz halinde bekliyorduk. Sular bir anda yukarıya çıkarak, arabaları sürükledi, seralar sular altında kaldı. Çaba sarfetmemize rağmen yetişemedik. İlçemiz adıma çok üzgünüm. Can kaybı olmaması için vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz, tüm Kumluca’mıza geçmiş olsun." dedi.







İKİ İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, AA muhabirine, dün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak nedeniyle derelerin taştığını, ilçe merkezinde de sel ve su baskınları yaşandığını kaydetti.







Birçok ev ve iş yerinde hasar oluştuğunu belirten Erdemir, "Su baskınlarının yaşanmaya başlamasıyla birlikte gerek belediyemiz gerek kolluk kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri alarak afeti en az hasarla atlatmak için canla başla çalışıyorlar. Yaptığımız değerlendirmede ilçemizde tüm okullarımızı bir gün süreyle tatil etme kararı aldık. Bizler sahadayız, ekipler gelen ihbarları değerlendiriyorlar. İnşallah en az zararla bu afeti atlatırız." dedi.







Yağışın azaldığını ancak sahada çalışmaların devam ettiğini, bazı yollarda ulaşımın kısmen açıldığını dile getiren Erdemir, "Çok sayıda evde su baskınları oldu, çok şükür can kaybımız yok. Toptaş köprüsü yıkıldı, bazı yollarda sel nedeniyle hasarlar oluştu. Ekiplerimizle sahadayız." diye konuştu.







Öte yandan, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Gavur Deresi'nin taşması nedeniyle oluşan sel sonucu, 3 noktada yol trafiğe kapandı. Kumluca ilçesinin Kemer ilçesi istikameti çıkışı ile Kumluca-Finike kara yolu ve Altınyaka Mahallesi kesişiminde ulaşım sağlanamıyor.







Bölgede, ekiplerin çalışmaları sürüyor.



FİNİKE'DE BAZI MAHALLELERDE SU BASKINLARI OLUŞTU

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik de ilçede yağış nedeniyle yaklaşık 4 mahallede sıkıntı yaşandığını söyledi. Bazı evlerde su baskınları olduğunu ve evde mahsur kalanların ekipler tarafından çıkarıldığını aktaran Çelik, sahada çalışmaların sürdüğünü kaydetti.







Çelik, ilçedeki okulların çocukların güvenliği açısından bir gün tatil edildiğini bildirdi.







"ÇOK KORKTUK"

Vatandaşlardan Ertok Ural, “Demre’ye gidiyordum. Sel çok güçlü geldi. Araba yarısına kadar su içerisinde kaldı ve yol kapandı. Çok korktuk eşimle birlikte. Aşırı yağış vardı. Gece olduğundan fark edemedik. Gece saatlerinden bu yana buradayız.” dedi.





"GECE ANONSLARA UYANDIK"

Gece seslere uyandığını belirten vatandaşlardan Ahmet Uluer de “Belediyenin anonslarıyla uyandık. ‘Birinci kattaki insanlar evlerini boşaltıp yukarı katlara çıksınlar’ diyordu. Pencereden baktığımızda aracımızın üstüne bir araba vardı ve gidiyordu. Canımızı kurtarmak için seyretmek zorunda kaldık. Evin merdivenin üçüncü basamağına kadar su ve çamur vardı. İnmeye cesaret edemedik” diye konuştu.







Aracı dik vaziyette başka bir aracın üzerine çıkan Fatih Tozlu, “Aracım park halindeydi. Selden dolayı bu hale geldi. Geceden bu yana uyumadık.” şeklinde konuştu.